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Руководителю АО «‎Военторг» грозит до десяти лет лишения свободы

01 августа 2024, 08:44
Фото: istockphoto/grinvalds

Фото: istockphoto/grinvalds

Руководителю АО «‎Военторг» грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее руководителя «Военторга» задержали за хищение 625 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники «Военторга» с соучастниками в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае и Псковской области вступили в преступный сговор.

В Уголовном кодексе РФ указано, что за мошенничество в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Наказание может быть и более существенным, если в деле окажется несколько эпизодов данного преступления.



До этого сообщалось, что суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела «Военторга» о хищении особо крупной суммы у Минобороны России при исполнении госконтрактов.

В Москве начался суд над генерал-майором ФСБ Дмитрием Мурышовым, который отвечал за борьбу с коррупцией в Федеральной таможенной службе. Его обвиняют в получении взяток на суммы 1,4 миллиона и 700 тысяч рублей, однако сам генерал вину свою не признает. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Fox News: Гершкович вернётся в США 1 августа в рамках обмена заключёнными
01 августа 2024, 08:25

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, признанный в России виновным в шпионаже и приговоренный к 16 годам заключения с отбыванием в колонии строгого режима, вернётся в США в четверг, 1 августа, в рамках обмена заключёнными.
С таким утверждением выступил ведущий телеканала Fox News. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждала, что Джозеф Байден продолжит работу по обмену заключёнными с Россией вплоть до окончания своего президентского срока.

Сотрудники ФСБ задержали Гершковича 30 марта в Екатеринбурге. По информации спецслужб, журналист занимался сбором данных, составляющих государственную тайну, о работе предприятий российского военно-промышленного комплекса для последующей передачи этих сведений американской стороне.

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#журналист
#фсб
#сотрудники
#дома
#джозеф байден
#сша
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Захарова высказалась о визите госсекретаря Ватикана на Украину
Захарова: Россия надеется, что аргументы кардинала Паролина были услышаны Киевом
01 августа 2024, 08:00

Фото: сайт МИД РФ

Россия надеется, что аргументы госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина были услышаны Киевом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин прибыл с визитом в Киев. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с кардиналом вопросы установления мира.

По словам официального представителя МИД РФ, Ватикан занимает нейтральную позицию с самого начала украинского кризиса.

«Российская сторона всегда с вниманием и уважением относилась к миротворческой инициативе папы Римского Франциска, в отличие от Владимира Зеленского, который еще совсем недавно в грубой форме отвергал посредничество Святого Престола», — пояснила она.

По словам Захаровой, Паролин озвучил то, что с самого начала было очевидно любому здравомыслящему человеку — «без Москвы и учета ее мнения невозможно достичь долгосрочного и справедливого мира». Она добавила, что остается только надеяться, чтобы аргументы были услышаны Киевом.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский променял козырное положение на обещания Запада сделать его покорителем РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мид
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В Киеве предположили, что у Зеленского раздвоение личности
Дубинский: Зеленский делает противоположные высказывания о конфликте с Россией
01 августа 2024, 07:27

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский делает противоположные высказывания, говоря то о переговорах с Российской Федерацией, то о невозможности прекращения огня. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Судя по всему у нас два Зеленских. Первый говорит, что не может вести каких-либо переговоров о прекращении огня, пока российскими войсками занята хоть какая-то часть украинской территории. Второй обещает план завершения войны в ноябре, и окончание войны до конца года», — написал Дубинский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международное сообщество настаивает на участии России во втором саммите по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что без участия России достигнуть жизнеспособных результатов в мирных переговорах будет сложно.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

ВСУ пытались уничтожить группу сдавшихся сослуживцев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир зеленский
#сво
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FT: США и ЕС провели срочные переговоры во избежание войны после убийства Хании
01 августа 2024, 06:54

Фото: iStock/SurkovDimitri

Дипломаты Соединенных Штатов и Евросоюза провели срочные переговоры на Ближнем Востоке, чтобы избежать начала полномасштабной войны, угроза которой возникла после убийства главы ХАМАС Исмаида Хании. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times.
«Дипломаты США и ЕС проводят срочные переговоры по всему Ближнему Востоку, пытаясь предотвратить угрозу полномасштабной региональной войны», — утверждает издание.
Сообщается, что замглавы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора в срочном порядке встречался с чиновниками в Тегеране, а координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгурк проводил переговоры в Саудовской Аравии.

По информации издании, дипломаты пытались убедить Иран не отвечать Израилю на убийство Хании, либо отвечать, но лишь символически.

«С прошлой ночи все оказывают давление на Тегеран, чтобы он не отвечал и сдержался», — приводят в газете слова собеседника.
Глава движения ХАМАС Исмаил Хания погиб от израильского удара по резиденции в Тегеране, куда он прибыл как официальный гость на инаугурацию президента Ирана Масуда Пезешкиана. При этом сам Израиль отказался брать на себя ответственность за его убийство.

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#сша
#убийство
#ес
#иран
#переговоры
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Мадуро заявил о готовности пойти на отчаянный шаг ради доверия
Лидер Венесуэлы готов обнародовать протоколы выборов
01 августа 2024, 06:46

Фото: riamediabank.ru/Магда Хибелли

Избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Верховный суд страны провести аудит результатов недавних президентских выборов и предоставить все протоколы. В своем заявлении Мадуро отметил, что проправительственная коалиция «Великий патриотический полюс» и Единая социалистическая партия Венесуэлы готовы предоставить 100% протоколов выборов.

«Как политический лидер, я заявляю, что мы готовы предоставить все протоколы, которые у нас есть», — сказал Мадуро журналистам на выходе из Верховного суда, сообщает ТАСС.
Он выразил надежду, что суд запросит результаты от всех кандидатов и всех 38 партий, участвующих в выборах. «Я обращаюсь к наивысшему органу судебной власти Венесуэлы с просьбой требовать данные по голосованию от всех органов государственной власти», — добавил он.

29 июля власти Венесуэлы объявили о победе Мадуро на выборах, которые обеспечили ему третий срок подряд. Однако девять стран Латинской Америки требуют пересмотра результатов голосования, и в Каракасе начались массовые протесты, в ходе которых было задержано более 1 тысячи человек.

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#протесты
#запад
#венесуэла
#выборы
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Полянский: убийство Хании стало ударом по переговорам между ХАМАС и Израилем
01 августа 2024, 05:54

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что убийство главы ХАМАС Исмаила Хании — это удар по переговорам между организацией и Израилем, направленным на освобождение заложников в секторе Газа. С такой речью он выступил на заседании СБ ООН.
Полянский особенно отметил, что убийство Хании — провокационная атака, ведь она была совершена в Тегеране после официального визита главы ХАМАС на инаугурацию нового президента Ирана.
«Те, кто стоят за этим политическим убийством, должны были осознавать, насколько опасными могут быть последствия для всего региона. Серьезный удар наносится в первую очередь по направленным на прекращение огня в секторе Газа опосредованным переговорам между ХАМАС и Израилем, непосредственным участником которых был Исмаил Хания», — пояснил первый зампостпреда РФпри ООН.
Ранее стало известно, что США, Великобритания и Франция заблокировали предложенный Россией проект заявления СБ ООН для прессы с осуждением убийства главы ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани, который также отметил, что неспособность ООН принимать решения лишь поощряет военные преступления Израиля против палестинского народа и агрессию против других стран Ближнего Востока.

Глава ХАМАС Исмаил Хания погиб от израильского удара в резиденции Тегерана, куда он приехал в качестве официального гостя на инаугурацию президента Ирана Масуда Пезешкиана. При этом сам Израиль отказался брать на себя ответственность.

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Израиль отказался брать на себя ответственность за смерть лидера ХАМАС
#сша
#убийство
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#оон
#полянский
#удар
#атака
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Трамп: Харрис отправляли предотвратить конфликт на Украине до начала СВО
01 августа 2024, 05:17

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Вице-президента США Камалу Харрис отправляли предотвратить конфликт на Украине еще до начала СВО, заявил кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп. По словам политика, будь на ее месте он сам, то украинского кризиса удалось бы избежать.
«Кто-нибудь может представить себе, как она ведет дела с лидером Китая Си Цзиньпином? Он яростный человек. Знаете, ее отправляли иметь дело с Путиным, чтобы удержать его от вторжения на Украину. Между прочим, он бы этого не сделал, если бы я был президентом. Израиль бы не подвергся атаке», — заявил Трамп на митинге в Пенсильвании.
Ранее журнал Time сообщил, что вице-президент США Камала Харрис ранее не одобрила поставки оружия на Украину, ни разу не посетила страну с момента начала СВО, а в июне 2024 года вице-президент покинула саммит по Украине в Швейцарии, не дожидаясь его окончания.

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Трамп готов отказаться от поста президента США, если его подведет здоровье
#сша
#конфликт
#политика
#президент
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#поставки
#сво
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Израильская разведка вычислила лидера ХАМАС этим хитрым способом
Ханию смогли отследить по мессенджеру
01 августа 2024, 04:02

Фото: istockphoto.com/tupungato

Израильская разведка смогла отследить местоположение Хании с помощью телефонного ПО. Об этом сообщает Lenta.ru. В телефон Хании установили шпионскую деталь, которая выдала его расположение израильской разведке.
31 июля 2024 года глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате операции, проведенной израильской разведкой. Как сообщил журналист Элайджа Манье в соцсети Х, Израиль использовал шпионское ПО, внедренное в телефон Хании через мессенджер WhatsApp, чтобы провести это убийство.

Манье утверждает, что шпионская программа, возможно, аналогична «Pegasus», разработанному израильской фирмой NSO Group. Эта программа позволяет отслеживать цель в реальном времени и точно определять её местоположение, что помогло израильской разведке найти Ханию в его квартире.

По словам Манье, перед атакой Хания общался по телефону с сыном. Убийство вызвало масштабный ответ в Иране: над мечетью Джамхаран в Иране был поднят красный флаг мести. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился нанести удар по Израилю в ответ на убийство.

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#убийство
#израиль
#операции
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CNN: в Нью-Йорке отложили приговор Трампу после вердикта Верховного суда США
01 августа 2024, 03:42

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Суд Нью-Йорка отложил вынесение приговора экс-президенту США Дональду Трампу по делу о мошенничестве до сентября 2024 года. Об этом сообщает CNN. Такое решение приняли после того, как Верховный суд США вынес вердикт о президентском иммунитете Трампа, указано в статье.
«Задержка с вынесением приговора означает, что бывший президент, скорее всего, избежит какого-либо конкретного наказания», — пишет издание.
1 июля Верховный суд США постановил, что Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. Когда вынесли решение, Трамп отметил, что получение им частичного иммунитета является «большой победой» для демократии и конституции США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#сша
#президент
#дональд трамп
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