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Руководителю АО «Военторг» грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее руководителя «Военторга» задержали за хищение 625 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники «Военторга» с соучастниками в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае и Псковской области вступили в преступный сговор.
В Уголовном кодексе РФ указано, что за мошенничество в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Наказание может быть и более существенным, если в деле окажется несколько эпизодов данного преступления.
До этого сообщалось, что суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела «Военторга» о хищении особо крупной суммы у Минобороны России при исполнении госконтрактов.
В Москве начался суд над генерал-майором ФСБ Дмитрием Мурышовым, который отвечал за борьбу с коррупцией в Федеральной таможенной службе. Его обвиняют в получении взяток на суммы 1,4 миллиона и 700 тысяч рублей, однако сам генерал вину свою не признает. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В Уголовном кодексе РФ указано, что за мошенничество в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Наказание может быть и более существенным, если в деле окажется несколько эпизодов данного преступления.
До этого сообщалось, что суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела «Военторга» о хищении особо крупной суммы у Минобороны России при исполнении госконтрактов.
В Москве начался суд над генерал-майором ФСБ Дмитрием Мурышовым, который отвечал за борьбу с коррупцией в Федеральной таможенной службе. Его обвиняют в получении взяток на суммы 1,4 миллиона и 700 тысяч рублей, однако сам генерал вину свою не признает. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова