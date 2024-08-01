Руководителя «Военторга» задержали за хищение 625 миллионов рублей

Фото: Минобороны РФ
Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны России.
В центре расследования — действия руководителя и сотрудников АО «Военторг» за период с 2019 по 2022 годы. Руководитель «Военторга» задержан и обвинен, сообщает сайт «МВД Медиа» с ссылкой на представителя МВД Иру Волк.
По версии следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники «Военторга» с соучастниками в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае и Псковской области вступили в преступный сговор. Они заключили государственные контракты на поставку «Армейских несессеров» на сумму 625 миллионов рублей.
С декабря 2019 по декабрь 2022 года соучастники приобретали продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был 41-летний предприниматель из Северной Осетии.
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По версии следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники «Военторга» с соучастниками в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае и Псковской области вступили в преступный сговор. Они заключили государственные контракты на поставку «Армейских несессеров» на сумму 625 миллионов рублей.
С декабря 2019 по декабрь 2022 года соучастники приобретали продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был 41-летний предприниматель из Северной Осетии.
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Елена Перлова