Суд арестовал имущество фигуранта дела экс-замглавы таможенного управления ФТС

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Суд в Москве арестовал имущество бывшего заместителя руководителя коммерческой компании Станислава Галлямова. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Галлямов обвиняется в попытке подкупа бывшего заместителя главы Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александра Беглова и его супруги.
Утверждается, что при аресте у него были изъяты доли в различных счетах в российских банках, автомобили, квартиры, земельные участки и доли на еще один земельный участок и дом.
Ранее суд арестовал недвижимость сына бывшего президента Украины Петра Порошенко* в России. Исполнительное производство в отношении Алексея Порошенко** было возбуждено в январе 2024 года.
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** внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Утверждается, что при аресте у него были изъяты доли в различных счетах в российских банках, автомобили, квартиры, земельные участки и доли на еще один земельный участок и дом.
Ранее суд арестовал недвижимость сына бывшего президента Украины Петра Порошенко* в России. Исполнительное производство в отношении Алексея Порошенко** было возбуждено в январе 2024 года.
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* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Александр Климов