СК завел уголовное дело после побега заключенных под Липецком

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Уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения завели после побега шестерых заключенных. Об этом сообщили в СУ СК по Липецкой области.
Согласно данным ведомства, осужденные, отбывавшие срок в исправительной колонии № 2, сделали подкоп, через который вечером в пятницу, 25 октября сбежали. В настоящее время поиски беглецов продолжаются. На въезде и выезде из города сотрудники ДПС останавливают каждую машину.
Отмечается, что все шестеро сбежавших из учреждения являются выходцами из Средней Азии. В этой же колонии отбывает наказание киллер Лёша Солдат.
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