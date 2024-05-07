Суд арестовал бывшего директора центра анализа при Росприроднадзоре

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Преображенский суд Москвы арестовал экс-директора ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» Владислава Новикова. Об этом информирует ТАСС.
Новикову вменяют злоупотребление полномочиями. Мужчина принимал участие в выполнении государственного контракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду. Помимо него, по этому делу арестовали еще двоих человек.
Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.
До этого сообщалось, что в Аргентине начался суд по делу об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Тяжкие последствия выразились в невыполнении целей предусмотренных государственным контрактом на создание ПТО УОНВОС», — сказано в сообщении.
Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.
До этого сообщалось, что в Аргентине начался суд по делу об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак