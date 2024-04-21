Суд арестовал троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов в ВС РФ

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Басманный суд Москвы арестовал трех обвиняемых в поставках в армию России некачественных продуктов по завышенным ценам. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что обвиняемых заключили под стражу до 19 июня текущего года. Задержанным предъявлено обвинение по статье «Присвоение или растрата».
По информации следствия следствия, злоумышленники занимались организацией питания для Минобороны России, однако контракты были заведомо завышены, затраты на приготовление пищи значительно превышали реальную стоимость. А также качество продукции не соответствовало нормам.
Ранее сообщалось, что гражданина Украины задержали на пропускном пункте Верхний Ларс в Северной Осетии при попытке пересечь границу. Против него возбуждено уголовное дело по факту шпионажа.
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