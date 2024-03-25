Суд арестовал второго фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

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Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая 2024 года второго фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Рачабализода Муродали, сообщает информационное агентство ТАСС.
Обвиняемый будет находиться под стражей 1 месяц 28 суток.
Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу Далерджона Мирзоева, так же обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», до 22 мая 2024 года, то есть на 1 месяц и 28 суток.
Обвиняемым грозит пожизненное заключение. Вечером 24 марта фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» явились в суд для избрания меры пресечения.
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Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу Далерджона Мирзоева, так же обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», до 22 мая 2024 года, то есть на 1 месяц и 28 суток.
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Александр Климов