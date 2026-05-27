Суд ЕС зарегистрировал иск Полины Гагариной против Совета Евросоюза

Полина Гагарина (Фото: Телеграм/gagara1987official)

Суд ЕС общей юрисдикции зарегистрировал новый иск певицы Полины Гагариной против Совета Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.



Ограничения против певицы ввели в рамках 14-го пакета санкций ЕС против России. Еврочиновники объяснили свое решение тем, что Гагарина якобы «поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

В иске артистка указала на ряд нарушений со стороны Совета Евросоюза. Среди них — отсутствие обоснования для включения в санкционный список, невыполнение «бремени доказывания» и несоблюдение принципа свободы выражения мнения.

Ранее сообщалось, что бизнес исполнительницы столкнулся с финансовыми трудностями. Чистая прибыль принадлежащего ей ООО «Джейси-Гагарком» по итогам 2025 года сократилась на 99% и составила 372 тысячи рублей.

Лидия Пономарева

