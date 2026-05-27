Суд ЕС зарегистрировал иск Полины Гагариной против Совета Евросоюза
Суд ЕС общей юрисдикции зарегистрировал новый иск певицы Полины Гагариной против Совета Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.
Ограничения против певицы ввели в рамках 14-го пакета санкций ЕС против России. Еврочиновники объяснили свое решение тем, что Гагарина якобы «поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
В иске артистка указала на ряд нарушений со стороны Совета Евросоюза. Среди них — отсутствие обоснования для включения в санкционный список, невыполнение «бремени доказывания» и несоблюдение принципа свободы выражения мнения.
Ранее сообщалось, что бизнес исполнительницы столкнулся с финансовыми трудностями. Чистая прибыль принадлежащего ей ООО «Джейси-Гагарком» по итогам 2025 года сократилась на 99% и составила 372 тысячи рублей.
