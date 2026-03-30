Прибыль бизнеса Полины Гагариной «рухнула» на 99%

Чистая прибыль фирмы Полины Гагариной сократилась на 99% в 2025 году

Полина Гагарина заработала через свою компанию 372 тысячи рублей по итогам 2025 года. Об этом сообщает kp.ru.





Речь идёт об ООО «Джейси-Гагарком». Певица владеет 100% этой фирмы. Компания специализируется на продаже рекламы.



Чистая прибыль организации за 2025 год значительно снизилась по сравнению с позапрошлым годом. Отмечается, что в 2024 году Гагарина заработала на этом бизнесе внушительные 41 миллион рублей «чистыми». Однако по итогам 2025 года прибыль рухнула на 99%, до 372 тысяч рублей.



Таким образом, доход артистки от рекламного направления упал более чем в 110 раз за один год. При этом компания продолжает работать, а певица остаётся единственным владельцем ООО «Джейси-Гагарком».





