В одной из квартир дома 1912 года в Петербурге обрушился потолок, и ее залило кипятком
Квартиру в центре Санкт‑Петербурга залило кипятком после того, как в ней обрушился потолок. Об этом пишет «Фонтанка».
Инцидент произошел 1 марта в шестиэтажном доме 1912 года постройки на улице Введенской, 14. По словам жильца коммунальной квартиры, перекрытие рухнуло, когда он спал на диване. Удар принял на себя натяжной потолок, благодаря чему мужчина успел увернуться и отделался царапиной.
Как он утверждает, почти сразу после обрушения лопнула труба отопления, и помещение начало быстро заливать горячей водой. Мать мужчины рассказала, что приехавшие аварийные службы перекрыли стояк, после чего в квартире уже четыре дня нет тепла.
Жильцы дома отмечают, что вода прошла по этажам и затронула квартиры вплоть до первого. При этом, по их словам, управляющая компания не оказывает помощи. Одна из жительниц уточнила, что над ее комнатой находится прогнившая мансарда, которую давно не ремонтировали. В предоставлении временного жилья семье, как утверждается, отказали, поскольку здание официально не признали аварийным, и им пришлось переехать к соседям.
