В одной из квартир дома 1912 года в Петербурге обрушился потолок, и ее залило кипятком

04 марта 2026, 22:15

«Фонтанка»: В квартире Петербурга обрушился потолок, и ее залило кипятком

Фото: istockphoto/JadeThaiCatwalk

Квартиру в центре Санкт‑Петербурга залило кипятком после того, как в ней обрушился потолок. Об этом пишет «Фонтанка».