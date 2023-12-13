Центробанк: появилась мошенническая схема с обновленной купюрой в 5000 рублей

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В Банке России была обнародована схема мошенничества, активно используемая в последние месяцы и связанная с новой 5000-рублевой банкнотой. Эта схема позволяет мошенникам выманивать деньги и имущество у россиян как в онлайне, так и офлайн.
По сообщению, мошенники звонят гражданам и убеждают их проверить аутентичность наличных, включая новые 5000-рублевые купюры. Для этого они предлагают скачать приложение «Банкноты Банка России» на свой телефон.
Такое приложение действительно существует, однако мошенники посылают жертвам ссылку на фальшивую программу, визуально схожую с официальной.
«После установки этого приложения злоумышленники получают удаленный доступ к телефону потерпевшего и, в свою очередь, к банковским приложениям и счетам», — пояснили в Центральном Банке.
Кроме того, появился еще один метод обмана, связанный с купюрами номиналом в 5000 рублей, где аферисты под вымышленным предлогом работников социальных служб посещают квартиры граждан и уговаривают обменять старые 5000-рублевые купюры на «новые», вручая подобные фальшивки наивным людям.
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Такое приложение действительно существует, однако мошенники посылают жертвам ссылку на фальшивую программу, визуально схожую с официальной.
Кроме того, появился еще один метод обмана, связанный с купюрами номиналом в 5000 рублей, где аферисты под вымышленным предлогом работников социальных служб посещают квартиры граждан и уговаривают обменять старые 5000-рублевые купюры на «новые», вручая подобные фальшивки наивным людям.
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Артем Кузьмин