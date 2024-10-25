Суд Москвы арестовал Конфоркину по статье о госизмене

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25 октября суд Москвы удовлетворил ходатайство обвинения об аресте гражданки Конфоркиной по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Мещанский районный суд города Москвы взял под арест гражданку Конфоркину, которая обвиняется в государственной измене, сообщают «Риа Новости». Слушание по её делу состоялось 25 октября, а 27 арест уже вступит в законную силу.
Личность женщины, суть уголовного дела и предмет правонарушения не разглашаются из соображений секретности. По статье 275 уголовного кодекса РФ (выдача государственной тайны иностранному государству, шпионаж, оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России) гражданке Конфоркиной может грозить до двадцати лет лишения свободы.
Ранее жителя Севастополя — 47-летнего Игоря Копылова — осудили на 14 лет исправительной колонии строгого режима и выписали ему штраф в 400 тысяч рублей за государственную измену.
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Личность женщины, суть уголовного дела и предмет правонарушения не разглашаются из соображений секретности. По статье 275 уголовного кодекса РФ (выдача государственной тайны иностранному государству, шпионаж, оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России) гражданке Конфоркиной может грозить до двадцати лет лишения свободы.
Ранее жителя Севастополя — 47-летнего Игоря Копылова — осудили на 14 лет исправительной колонии строгого режима и выписали ему штраф в 400 тысяч рублей за государственную измену.
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Ольга Енгалычева