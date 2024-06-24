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Старшего следователя МВД Крыма задержали за шпионаж в пользу Украины

Mash: в Симферополе задержали старшего следователя МВД Крыма, работавшего на СБУ
24 июня 2024, 11:07
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

ФСБ в Симферополе задержала старшего следователя министерства внутренних дел Крыма, который был агентом Службы безопасности Украины. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Уточняется, что 38-летний Сергей Е. с 2016 года собирал и передавал данные о жителях Крыма. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».

Согласно информации источника, мужчина стал сотрудником внутренних органов 8 лет назад. Правоохранительные органы выяснили, что на протяжении этого периода он передавал личные данные российских и украинских граждан из засекреченных баз Службе безопасности Украины.



Бывшему полицейскому грозит до двадцати лет тюремного заключения и штраф до 500 тысяч рублей.

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#мужчина
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Атаковавшие Дагестан террористы готовились к атаке около месяца
24 июня 2024, 11:08

Фото: istock/zabelin

Террористы, атаковавшие Махачкалу и Дербент, планировали свои действия около месяца, начиная с середины мая, сообщает SHOT. В день нападений они координировали свои действия через закрытый чат, состоящий из шести человек.
По информации источника, настоятель дербентского храма Покрова Пресвятой Богородицы, Николай Котельников, был первой и главной целью террористов — его фотография была закреплена в их чате.

На текущий момент ликвидировано пять террористов.

Следственный комитет России подтвердил информацию о 19 погибших: 15 полицейских и четверо гражданских, включая священника. Количество жертв может возрасти.

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Стало известно, как связаны один из террористов в Дербенте и экс-мэр Махачкалы Мусаев
Mash: убитый в Дербенте террорист был племянником экс-мэра Махачкалы Мусаева
24 июня 2024, 10:52

Фото: iStock/zabelin

Гаджимурад Кагиров, который, предварительно, является одним из ликвидированных террористов в Дербенте, — двоюродный племянник бывшего мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Гаджимурад работал у дяди водителем-охранником в перерывах между тренировками. В 2018 году Мусаева посадили в тюрьму на 4 года за махинации с земельными участками. Ущерб государству от противозаконных действий Мусаева составил более 48 миллионов рублей.

Кагиров был воспитанником школы Нурмагомедова и членом бойцовского клуба его сына Хабиба Eagles FC. За всё время провёл два поединка — оба завершились его победой.

Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.

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#дагестан
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Появились последние данные по погибшим в результате атаки террористов в Дагестане
«112»: количество жертв нападения террористов в Дагестане возросло до 20
24 июня 2024, 10:50

Фото: iStock/jorgeantonio

Количество погибших при нападении террористов на Дербент и Махачкалу увеличилось до 20 человек. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что пострадали 44 человека, из них 37 сотрудников правоохранительных органов. Контртеррористическая операция в Дагестане завершена.

Ранее сообщалось, что вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан. Они обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Национальный антитеррористический комитет сообщал, что пять участников вооруженных нападений в Дагестане ликвидированы силовиками. 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.

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#храм
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#террористы
#дагестан
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Подмосковные полицейские поймали курьера телефонных мошенников
24 июня 2024, 09:39

Фото: iStock/jorgeantonio

Восемнадцатилетнего москвича, подозреваемого в участии в мошеннической схеме, задержали полицейские из подмосковной Власихи, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным полиции, 85-летнему местному жителю позвонила плачущая девушка. Она назвалась его внучкой и сказала, что стала виновницей ДТП, в котором пострадал человек. И ей срочно нужны деньги. Затем она передала трубку неизвестному, который представился следователем. Он сказал, что замять дело можно будет за 900 тысяч рублей. Пенсионер сказал, что у него есть только 500 тысяч. Лжеследователь согласился и на эту сумму», — говорится в сообщении.
Пенсионер назвал свой адрес, отдал деньги подъехавшему курьеру, а потом понял, что это был обман, и обратился в полицию.

Личность курьера удалось установить, его задержали в Москве. Молодой человек рассказал, что нашёл эту «работу» по рекомендации знакомого, которой сообщил ему, что в одном из мессенджеров неизвестный «работодатель» называет адреса, по которым надо забирать деньги, а потом перечислять их на определённые банковские счета, оставляя себе 10%.

Сейчас полицейские устанавливают причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

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#пенсионер
#мвд московской области
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В Шотландии произошел сильный пожар на промышленном объекте
Sun: в Шотландии начался сильный пожар на промышленном объекте, гремят взрывы
24 июня 2024, 09:25

Фото: iStock/grafoto

В Шотландии недалеко от города Глазго произошел сильный пожар на промышленном объекте. Об этом информирует издание The Scottish Sun.
Уточняется, что на месте происшествия слышны взрывы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщил изданию местный житель, площадь возгорания стремительно увеличивается. При этом экстренным службам не удается ликвидировать пожар.

Ранее сообщалось, что врыв произошел на предприятии по производству алюминия в городе Больцано на севере Италии. В результате происшествия пострадали не менее шести человек. Примечательно, что в тот же день, 21 июня, произошло массовое отключение электричества на части территорий Черногории, Боснии и Герцеговины и Хорватии, а также Албании из-за аварии электрораспределительных сетей.

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#пожар
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НАК сообщил о завершении КТО в Махачкале и Дербенте
НАК: в Махачкале и Дербенте завершена КТО
24 июня 2024, 08:51

Фото: iStock/artolympic

Национальный антитеррористический комитет России заявил о завершении контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщили в ведомстве.
Уточняется, что режим контртеррористической операции был отменен в 8:15 мск. ​В регионе на протяжении трех дней будет соблюдаться траур по погибшим.

Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.

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В Абхазии возбудили уголовное дело после стрельбы на КПП «Псоу» на границе с РФ
24 июня 2024, 08:40

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело возбуждено по факту перестрелки на КПП «Псоу» по статьям об убийстве, незаконном хранении и перевозке оружия. Об этом сообщили РИА Новости в прокуратуре Гагрского района Абхазии.
Напомним, перестрелка на российско-абхазской границе произошла днем в воскресенье, 23 июня. Согласно информации правоохранительных органов, пострадали трое граждан Абхазии, включая одну несовершеннолетнюю.

Уточняется, что еще один человек погиб. Министр внутренних дел республики Роберт Киут отметил в беседе с РИА Новости, что все участники конфликта являются гражданами Абхазии.

В настоящее время причастных к происшествию разыскивают.

Ранее сообщалось, что вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте.

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#стрельба
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Водитель автобуса спас около 300 человек во время атаки ВСУ на пляж в Севастополе
24 июня 2024, 07:37

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Водитель автобуса вывез с атакованного ВСУ пляжа более 300 человек. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, в момент атаки мужчина только спускался к пляжу, поэтому сам не пострадал. При ударе ему удалось сориентироваться, тогда он начал забирать людей с атакованного пляжа и отвозить их до площади Захарова. Потом он вновь возвращался на пляж. Он вывозил отдыхающих до тех пор, пока там не осталось ни одного человека.

Мужчина также рассказал, что некоторые пострадавшие спрятались в кафе, откуда потом вынесли много раненых.


«Помогать или нет — вопроса не стояло. Все бегут, всех выносят, все в крови: по-другому нельзя, мне кажется. Сам себя героем, конечно, не считаю — чем смог, тем помог», — рассказал водитель автобуса.

Напомним, накануне ВСУ атаковали пляж в Севастополе. По последним данным, погибли четыре человека, из них двое детей. Всего пострадал 151 человек, 82 находятся в больницах.

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Слуцкий прокомментировал обстрел ВСУ Севастополя

В Пентагоне проигнорировали сообщения об обстреле Севастополя ракетами ATACMS
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#мужчина
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#захарова
#удар
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ВСУ атаковали популярный у туристов район Севастополя
24 июня 2024, 06:36

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 июня нанесли удар ракетами ATACMS по популярному среди отдыхающих району Севастополя, сообщает РБК.
Как отмечает корреспондент Михаил Паутов, в выходные дни в этом месте много людей, которые посещают длинные песчаные пляжи.

Микрорайон Учкуевка и одноименный парк, а также поселок Любимовка к северу от Севастополя оказались в эпицентре обстрела.

Журналист рассказал, что в этой части города есть чистое море, «километры песчаных пляжей» с отдыхающими на них семьями с детьми. Он охарактеризовал атаку ВСУ как одну из самых сильных с начала спецоперации.

Ранее украинские военные выпустили по Севастополю 5 ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате атаки более 120 человек получили ранения, позже губернатор города Михаил Развожаев заявил, что число раненых увеличилось до 151. Пять человек погибли. По данным уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, среди пострадавших 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

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