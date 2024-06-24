Старшего следователя МВД Крыма задержали за шпионаж в пользу Украины

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ФСБ в Симферополе задержала старшего следователя министерства внутренних дел Крыма, который был агентом Службы безопасности Украины. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Уточняется, что 38-летний Сергей Е. с 2016 года собирал и передавал данные о жителях Крыма. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».
Согласно информации источника, мужчина стал сотрудником внутренних органов 8 лет назад. Правоохранительные органы выяснили, что на протяжении этого периода он передавал личные данные российских и украинских граждан из засекреченных баз Службе безопасности Украины.
Бывшему полицейскому грозит до двадцати лет тюремного заключения и штраф до 500 тысяч рублей.
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Согласно информации источника, мужчина стал сотрудником внутренних органов 8 лет назад. Правоохранительные органы выяснили, что на протяжении этого периода он передавал личные данные российских и украинских граждан из засекреченных баз Службе безопасности Украины.
Бывшему полицейскому грозит до двадцати лет тюремного заключения и штраф до 500 тысяч рублей.
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Екатерина Коршунова