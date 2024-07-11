В российском регионе студента осудили за сотрудничество с СБУ

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Суд в Еврейской автономной области (ЕАО) приговорил к пяти годам колонии строгого режима за госизмену студента из Биробиджана. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что молодой человек передавал украинским спецслужбам данные о местах дислокации воинских подразделений в зоне спецоперации. Согласно информации УФСБ, студент, с помощью социальных сетей, выполнял задание Службы безопасности Украины.
Уточняется, что злоумышленник полностью признал свою вину и пошел на сделку со следствием.
Ранее сообщалось, что на охранника из Пензы возбудили уголовное дело за госизмену. Мужчина передавал представителям украинских ВС данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
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Уточняется, что злоумышленник полностью признал свою вину и пошел на сделку со следствием.
Ранее сообщалось, что на охранника из Пензы возбудили уголовное дело за госизмену. Мужчина передавал представителям украинских ВС данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
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Екатерина Коршунова