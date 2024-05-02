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TikTok вновь полностью доступен пользователям в России

02 мая 2024, 21:33
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Приложение для записи вертикальных коротких видео TikTok стало полностью доступно для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android в России. Об этом сообщает ТАСС.


Отмечается, что теперь российским пользователям вновь доступны все функции приложения, в частности, просмотр роликов и возможность публикации собственного контента.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале написала, что приложение TikTok возобновило работу в России. Однако тогда речь шла только о смартфонах с операционной системой iOS. Кроме того, после возобновления работы приложение на давало российским пользователям, вне зависимости от телефона, выкладывать свои видео.

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#россия
#интернет
#видео
В посёлке Селятино в формате выездной администрации обсудили капремонт домов
02 мая 2024, 22:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Доме культуры «Мечта» посёлка Селятино Наро-Фоминского городского округа прошла встреча губернатора Московской области Андрея Воробьёва с жителями. В ходе встречи был организован региональный штаб по вопросам ЖКХ и энергетики.
Представители Фонда капитального ремонта Московской области ответили на все интересующие людей вопросы о капремонте многоквартирных домов.
«Ответили на все текущие вопросы как по поводу проводимого капремонта, так и по планам работ на следующие годы», – рассказал гендиректор Валерий Валерий Николов.
В работе выездной комиссии приняли участие сотрудники Министерства ЖКХ Подмосковья, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

Ранее сообщалось, что Воробьёв вместе с командой встретился с жителями посёлка Селятино Наро-Фоминского городского округа. Обсуждали самые актуальные вопросы: строительство дороги до агрохаба, здравоохранение и ЖКХ. Эти темы затрагивались 26 апреля, когда губернатор приезжал на закладку камня нового транспортно-логистического комплекса.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с начала сезона потушили 12 лесных пожаров
02 мая 2024, 21:52

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Московской области с начала пожароопасного сезона ликвидировали 12 лесных пожаров на площади 11,1 га. В их ликвидации участвовали и 122 сотрудника лесопожарных формирований и 57 единиц техники. Такой статистикой поделились в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона. Там отметили, что все пожары возникли по вине населения.
Как отметили в ведомстве, один из самых эффективных методов обнаружения возгораний – авиамониторинг. Его общая площадь составляет без малого 875,5 тыс. га.
«С увеличением класса пожарной опасности в лесах в подмосковное небо поднимаются самолёты Cessna 182/172, которые отслеживают пожарную обстановку с воздуха. Из-за тёплых среднесуточных температур весной этого года и раннего схода снега в апреле налёт составил 30 часов. Основные полёты проводили по маршрутам Север и Восток. Они проложены над территориями самых сложных лесничеств. Именно там в прошлые годы отмечали наибольшее количество возгораний», – рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Жителям Подмосковья напомнили, что за неосторожное обращение с огнём, которое привело к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физлиц – штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей. Возможно и лишение свободы на срок от 8 лет.

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#московская область
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В Подмосковье проснулись первые майские жуки
02 мая 2024, 21:04

Фото: Istockphoto / Ary Dermawan

Энтомологи заметили в Московской области первых пробудившихся майских жуков. Отлавливать и уничтожать этих насекомых ни в коем случае не нужно, сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.
«Майского жука знает каждый житель региона, это своеобразный символ мая. Встретить насекомое можно с конца апреля по середину мая. Взрослые особи живут всего несколько недель и совершают массовый вылет лишь для того, чтобы продолжить свой род. Майский хрущ является распространённым видом, не занесённым в Красную книгу. Однако во время ежегодного сезонного вылета он служит источником пищи для многих насекомоядных животных», – приводит пресс-служба слова главы Минэкологии Тихона Фирсова.
Поэтому, по словам министра, уничтожение таких жуков может нанести вред экосистеме.

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#московская область
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Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Израиле
02 мая 2024, 21:04

Фото: сайт Кремля

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал организатором группы спонсоров открывшегося в Израиле «Центра российских исследований» (ЦРС). Об этом сообщила пресс-служба Тель-Авивского университета, на базе которого функционирует ЦРС.
Деятельность центра заключается в изучении новейшей истории России после 1991 года, затрагивая экономические, политические, социальные и культурные аспекты вопроса.

В пресс-службе подчеркнули, что проект носит аполитичный характер и нацелен исключительно на сугубо академические исследования. Главной задачей центра является «всеобъемлющее исследования возможного будущего России на основании событий недавнего прошлого».

Отмечается, что исследованиями помимо прочих займутся публицист Александр Баунов* и социолог Виктор Вахштайн*.

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*признаны Минюстом РФ иностранными агентами
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Воробьёв обсудил с жителями посёлка Селятино строительство дороги до агрохаба
02 мая 2024, 20:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Андрей Воробьёв вместе с командой встретился с жителями посёлка Селятино Наро-Фоминского городского округа. Обсуждали самые актуальные вопросы: строительство дороги до агрохаба, здравоохранение и ЖКХ. Эти темы затрагивались 26 апреля, когда губернатор Московской области приезжал на закладку камня нового транспортно-логистического комплекса.
«Чтобы разделить грузовые потоки к агрохабу и терминалу таможни, проведём реконструкцию существующего примыкания к ЦКАД. Что касается строительства дороги вдоль железнодорожных путей, мы получили отказ от РЖД и Автодора. Госкомпания «Автодор» не согласовала примыкание к ЦКАД из соображений безопасности. Это участок с потенциально высокой аварийностью. Кроме того, недостаточно места, чтобы сделать полноценный съезд. РЖД имеет свои планы на развитие этих территорий, поэтому построить здесь еще одну дорогу мы не можем», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Одно из рабочих решений, по его словам, – продлить дорогу от съезда с Киевского шоссе. Это 2,35 км дороги в две полосы движения.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Съезд от шоссе до ул. Спортивной будет доступен уже в сентябре. От него мы сможем продлить дорогу вплоть до транспортно-логистического хаба. Фуры же будут разворачиваться на 53-м километре Киевского шоссе – на другой новой эстакаде, которая тоже откроется в сентябре», – пояснил губернатор.
По его словам, некоторые жители предложили другое решение: построить дорогу к южной части агрохаба, который примыкает к Киевскому шоссе на 2 км дальше от посёлка. Ни один из проектов пока не согласован. Это будет сделано вместе с жителями.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Успели обсудить и другие темы – в частности, формирование кадрового состава медучреждений.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Переведём врача УЗИ из стационара в поликлинику на полный рабочий день, чтобы принимать как можно больше пациентов. Часть будем направлять в Апрелевку. В сентябре на работу педиатром выйдет молодой специалист. Что касается кардиолога и эндокринолога, сделаем ежемесячные выезды бригад. Ближайший будет 21 мая», – добавил Воробьёв.
Касаясь темы ЖКХ, губернатор пояснил, что котельная и котлы в посёлке исправны. Аварии, которые были зимой, произошли из-за прорыва исходящих сетей. Он пообещал подготовить к следующей встрече список трасс, которые будут менять.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Как отметил Воробьёв в следующий раз он встретится с жителями 5 июня, чтобы обсудить решения проблем и изменения.

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В Московской области открыли четыре новые зоны каршеринга
02 мая 2024, 19:47

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Оператор каршеринга «Ситидрайв» расширил зону сервиса и открыл новые подмосковные города для начала и завершения аренды. В список новых зон вошли ещё четыре городских округа, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«Теперь начать и завершить аренду можно в Жуковском, Лыткарине, Раменском и Дзержинском. Мы прислушиваемся к пользователям, чтобы сделать каршеринг комфортным и доступным. Уверены, что поездки по Московской области, в Москву и другие города станут ещё удобнее», – сказал представитель «Ситидрайва».
Пользователям каршеринга доступны такие тарифы, как поминутный и фиксированный, а также абонемент и пакеты от двух часов до семи дней.

На любом автомобиле сервиса можно уехать на 250 км от МКАД, а фильтр «Радиус» позволяет совершать поездки на расстояние до 2 тыс. км от Москвы.

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#московская область
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Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что изучает украинский язык
02 мая 2024, 19:22

Фото: iStock/Penderev

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что изучает украинский язык. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Дуров пояснил, что его интересовал украинский язык с подростковых лет, поскольку семья его мамы «родом с Украины». Он отметил, что его крайне завораживают различия и сходства русского и украинского языков.

По словам предпринимателя, по этой причине украинский язык был первым языком, на который перевели интерфейс социальной сети «ВКонтакте». Для этого, как написал Дуров, пришлось переписать большую часть кода соцсети. В результате он частично выучил данный язык.

Он подчеркнул, что изучение украинского языка помогло ему лучше понимать другие славянские языки. Дуров заключил, что понимание украинского языка без перевода позволяет ему поддерживать справедливость модерации в Telegram.

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Трое мытищинских юнармейцев примут участие в Параде Победы в Санкт-Петербурге
02 мая 2024, 19:08

Фото и видео: телеграм-канал Юлии Купецкой

Мытищинские юнармейцы в этом году представят городской округ и Подмосковье на Параде Победы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила глава муниципалитета Юлия Купецкая.
«Наши звёздочки Екатерина Королёва, Бегим Иманова и Фёдор Титков сейчас готовятся к участию в параде. Они прошли строгий отбор и вошли в число лучших. Уже две с половиной недели у ребят проходят ежедневные тренировки и репетиции. 9 мая вместе с юнармейцами из Санкт-Петербурга и Донецкой Народной Республики они торжественным маршем пройдут по Дворцовой площади», – рассказала Купецкая в своём телеграм-канале.
Она назвала ребят «гордостью, верой и надеждой на великое будущее страны». Глава Мытищ пожелала им успехов и достижения самых заветных целей.


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Озвучено главное отличие борщевика от других растений
Депутат Чаплин назвал зубчатые листья отличительной чертой борщевика
02 мая 2024, 18:49

Фото: iStock/DERO2084

Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что борщевик от других растений отличают зубчатые листья.
Кроме этого, определить растение можно с помощью характерных для него соцветий, похожих «на зонтики».

«У борщевика большие зеленые и глубоко разрезанные листья зубчатой формы. Борщевик отличается быстрым и активным ростом, что делает его сравнительно выше других растений в саду или огороде. Ещё одним характерным признаком борщевика являются его соцветия. Белые или желтые цветы борщевика собираются в соцветия, похожие на зонтики», — объяснил в беседе с NEWS.ru Чаплин.

Ранее в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области сообщили, что дачник может быть привлечён к административной ответственности за нарушения ряда правил. Так, за нарушение пункта 10 Правил пожарной безопасности в лесах жителям грозит штраф до 30 тыс. рублей.

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