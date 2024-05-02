TikTok вновь полностью доступен пользователям в России

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Приложение для записи вертикальных коротких видео TikTok стало полностью доступно для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android в России. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что теперь российским пользователям вновь доступны все функции приложения, в частности, просмотр роликов и возможность публикации собственного контента.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале написала, что приложение TikTok возобновило работу в России. Однако тогда речь шла только о смартфонах с операционной системой iOS. Кроме того, после возобновления работы приложение на давало российским пользователям, вне зависимости от телефона, выкладывать свои видео.
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Анастасия Чинкова