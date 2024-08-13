Суд наложил арест на 30 счетов экс-сотрудников МВД Сатюкова и Соколова

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Суд арестовал 30 банковских и брокерских счетов бывших сотрудников МВД Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова. Они обвиняются во взяточничестве на сумму свыше пяти миллиардов рублей.
Они открывали счета в кредитных и брокерских организациях на доверенных лиц, сообщает РИА Новости. В настоящее время обвиняемые скрываются от правосудия за границей. Ранее Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал экс-сотрудника МВД России Георгия Сатюкова, специализировавшегося на борьбе с финансовыми махинациями, за взятки в размере пяти миллардов рублей.
Теперь по ходатайству следственных органов московские суды накладывают аресты на активы Сатюкова и его подчинённого Дмитрия Соколова, который, по данным следствия, выступал посредником в получении взяток.
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Александр Бойцов