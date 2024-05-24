«Увезли в воронке»: как задержали еще одного чиновника Минобороны, размер взятки, элитное имущество

Фото: сайт СК РФ
Правоохранительные органы задержали еще одного сотрудника Минобороны по подозрению в коррупционном преступлении. На этот раз речь идет о начальнике управления Минобороны РФ Владимире Вертелецком. О том, что ему вменяют, где он находится сейчас и кто еще причастен к уголовному делу расскажет редакция «Радио 1».
Как задержали Владимира Вертелецкого
23 мая Владимир Вертелецкий был задержан на рабочем месте в своем кабинете. Его увезли в автозаке. Об этом одним из первых сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
«Вон Вертелецкого из Департамента обеспечения гособоронзаказа увезли в "воронке"», — написал военкор в своем телеграм-канале.
В настоящее время Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении должностных обязательств.
В чем обвиняют Владимира Вертелецкого
«Более 100 млн рублей»: Начальник Главного управления кадров МО арестован за взятку
Какую взятку получил Владимир Вертелецкий
По информации портала «Два майора», Владимир Вертелецкий помог получить государственный оборонный заказ, а в обмен на услугу якобы получил дом и автомобиль, которые оформил на родственников. ТАСС прежде сообщал, что в уголовном деле начальника управления департамента Минобороны РФ могут появиться новые фигуранты.
Источники агентства сообщили, что в настоящее время военные правоохранители проводят обыски и допросы.
«В уголовном деле фигурируют неустановленные лица», — указали собеседники издания.
Биография Владимира Вертелецкого
Согласно данным СМИ, Вертелецкий в Министерстве обороны РФ занимался размещением тендеров на закупку оружия для нужд Вооруженных сил РФ. Информации о его биографии в открытом доступе нет, однако известны некоторые факты из его личной жизни. Согласно его налоговым декларациям 2013-2020 годов, Вертелецкий женат, у него есть двое несовершеннолетних детей.
Имущество Вертелецкого
Кого еще арестовали из чиновников МО
В Минобороны РФ началась череда громких арестов 24 апреля. Тогда был задержан замминистра обороны Тимур Иванов, а через несколько дней стало известно об аресте начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. 21 мая задержали генерал-майора Ивана Попова, а 23 мая СМИ сообщили о задержании начальника Главного управления связи — замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина.
Комментируя так называемые чистки в рядах Минобороны РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что борьба с коррупцией является последовательной и постоянно продолжающейся работой, которая осуществляется во всех ведомствах и на всех уровнях.
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