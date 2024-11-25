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Главная / Новости / Общество/ Суд национализировал «Горбушкин двор» олигарха Хотина: растрата миллиардов и прошение на СВО, что известно о деле банкира

Суд национализировал «Горбушкин двор» олигарха Хотина: растрата миллиардов и прошение на СВО, что известно о деле банкира

Алексей Хотин (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Алексей Хотин (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Мещанский районный суд Москвы национализировал бизнес-центры и торговые комплексы, связанные с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным. По данным СМИ, речь идет о 27 объектах недвижимости площадью более 1,5 млн кв. метров. Что известно об имуществе и уголовном деле миллиардера расскажет «Радио 1».

Суд в Москве национализировал «Горбушкин Двор» Хотина


22 ноября Мещанский районный суд Москвы вынес решение в пользу Федеральной службы судебных приставов (ФССП), разрешив конфискацию имущества экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина.



По информации СМИ, истец запросил национализацию 27 объектов недвижимости, включая бизнес-центры, торговые комплексы и земельные участки. Общая площадь этих активов составляет более 1,5 миллиона квадратных метров. Среди ключевых объектов, которые должны быть переданы государству, можно выделить офисные комплексы «Красный богатырь» на Краснобогатырской улице площадью 135 тысяч квадратных метров, Loft Ville на Павелецкой набережной площадью 83 тысячи квадратных метров, Cherry Tower на Профсоюзной улице (120 тысяч квадратных метров) и «Фаворит» в Электролитном проезде (129 тысяч квадратных метров). Также в списке находятся торговые центры «Горбушкин Двор» и «Филион», занимающие 60 и 122 тысячи квадратных метров соответственно, расположенные в Багратионовском проезде.

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Алексей Хотин: биография


Алексей Хотин родился 21 мая 1974 года. В 19 лет он поступил в Российскую академию экономики имени Плеханова. За год до завершения учебного заведения Алексей основал свой парфюмерный бизнес, и его компания «Белкосмекс» быстро завоевала популярность. В дальнейшем Алексей вместе с отцом переехал в Москву.

Карьера и бизнес Алексея Хотина


Переезд в столицу России стал поворотным моментом в жизни Алексея. Вместе с отцом они начали новый бизнес, сосредоточив внимание на выкупе недорогих неликвидных предприятий химической промышленности. После приобретения они реорганизовывали эти компании и проводили ребрендинг. Благодаря новшествам предприятия начинали функционировать по новой модели, что обеспечивало им стабильный доход. Инвестиции, вложенные в покупку, быстро окупались.

Среди первых предприятий, которые семья Хотиных приобрела и успешно реорганизовала, можно выделить:

  • «Гелиос-М», производивший известные продукты, такие как «Шанте», «Знахарь», «Страна сказок»;
  • Московскую химическую фабрику, выпускавшую порошок «Биолан»;
  • Мыловаренный завод.
Алексей Хотин (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)


После того как у Алексея и его отца накопилось значительное количество активов, они основали холдинг под названием «CDS Group». Однажды Алексей успешно приобрел нежилое здание, которое после небольшого ремонта начали сдавать в аренду. Неожиданно этот бизнес оказался весьма прибыльным, и Хотин-младший решил активно развиваться в этой сфере. Со временем ему удалось приобрести недвижимость класса люкс.

Среди его известных приобретений можно отметить такие объекты, как «Красный богатырь», «Нижегородский» и технический парк «Синтез». Алексей проявил способность находить выгодные сделки, легко выявляя недорогие объекты, которые впоследствии приносили значительную прибыль. По данным Forbes, его доходы составляют около 700 миллионов долларов.

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Состояние Алексея Хотина


Помимо банка «Югра», бизнесмен владел обширным портфелем недвижимости. Предполагается, что у семьи Хотиных в собственности более 2 миллионов квадратных метров. Одной из крупных покупок стал отель «Четыре сезона», приобретенный в 2015 году.

Позже Алексей приобрел торговые комплексы «Горбушкин двор» и «Филион», общая стоимость сделки составила около 500 миллионов долларов.

Алексей имеет комфортабельную элитную яхту «Анюта», созданную компанией Sunseeker International Ltd в 2013 году. Яхта, которая прежде находилась в Великобритании, сейчас оставлена в Каннах. В 2017 году Хотин приобрел еще одну яхту – «Сандра Стар», которую решил перегнать в Сочи.

Уголовное дело


В апреле 2018 года Алексей Хотин был задержан и помещен под домашний арест. В марте этого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима по делу о растрате 23 миллиардов рублей. По данным следствия, в 2014 году Хотин решил похитить деньги вкладчиков и создал условия для выдачи невозвратных кредитов.

Прошение об отправке на СВО


В середине ноября Алексей Хотин подал заявление о желании отправиться на фронт.

«Я воспользовался правом обратиться в суд с заявлением о своем желании участвовать в специальной военной операции, и это право у меня есть, как указано в приказе от 17 октября 2024 года, совместно изданном судебным департаментом Верховного суда и Минобороны», — отметил он на заседании.

Кроме того, Хотин попросил отменить обвинительный приговор или направить дело на новое рассмотрение, утверждая, что весь причиненный ущерб уже полностью возмещен.

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На территории Подмосковья до конца года откроют движение по 11 новым дорогам
25 ноября 2024, 16:04

Фото: istockphoto.com/i-Stockr

Движение по 11 новым дорогам общей протяжённостью 65 километров откроют в Московской области до конца года, общая протяжённость созданных в этом году транспортных артерий в регионе составит более 100 километров, об этом сообщил в ходе совещания губернатора Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и городских округов региона министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
«В этом году ведётся строительство 17 объектов протяжённостью более 100 километров. Открыто шесть объектов — три федеральных и три региональных трассы. Их общая протяжённость составляет 37 километров. И ещё откроем 11 объектов — один федеральный и десять региональных общей протяжённостью 65 километров», — сказал Алексей Гержик.
Он отметил, что из федеральных объектов в этом году ввели в эксплуатацию обход Октябрьского, Обход сёл Ульнино и Непецино, а также пешеходный переход на 29 км трассы М-5 «Урал». Открытыми региональными объектами являются подъезд к Детскому клиническому центру им. Рошаля в Красногорске, подъезд к школе у ЖК «Лобня-Сити» и подъезд к предприятию «Новатэк-СПГ в Кашире».

Открыть рабочее движение до конца года планируется на обходе деревни Малые Вязёмы в Одинцовском округе, также должен быть запущен проезд по мосту через реку Молодильня в Истре, Мытищинской хорде, Южно-Лыткаринской автодороге, Северному обходу Лобни, Володарскому шоссе, путепроводам в Аникеевке и Быкове, Пироговскому шоссе и обходу Тучково. Кроме того, должны быть завершены первый и второй этапы строительства развязки на Каширском шоссе.

Алексей Гержик также сообщил, что в 2025 году в Московской области стартует строительство 13 дорожных объектов общей протяжностью свыше 47 километров.

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#московская область
#подмосковье
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Глава Одинцовского района провёл инспекцию привокзальной площади в Голицыно
25 ноября 2024, 15:52

Глава Одинцовского района Андрей Иванов, местные жители и представители профильных ведомств провели инспекцию привокзальной площади у станции Голицыно, так как регулярно поступают жалобы на качество обслуживания этой территории, включая ветхое состояние надземного перехода через железную дорогу и плохую зимнюю уборку станции, сообщает пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
Во время встречи также обсуждался внешний вид вокзала, который в прошлом году был включён в список объектов культурного наследия России. Однако это историческое здание нуждается в обновлении.

В следующем году планируется провести косметический ремонт фасада и внутренних помещений вокзала. Местные жители обратили внимание на недостаток мусорных контейнеров возле торговых павильонов, и глава района распорядился установить дополнительные урны.

Одной из постоянных проблем является некачественная уборка снега и льда с пешеходных мостов. Скользкие ступени представляют опасность для жизни и здоровья пешеходов, особенно тех, кто имеет ограниченные возможности. В настоящее время разрабатывается проект подземного пешеходного перехода, который соединит две платформы, и установки лифта.

«Проектную документацию представят на отдельном совещании, которое мы проведём с представителями РЖД. Там же вновь поднимем вопрос уборки — мы ждём от ведомства качественного изменения подхода к содержанию территории», — отметил Иванов.
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#уборка
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#жители
#одинцово
#подмосковье
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Россиянам раскрыли лучшее время для отпусков в следующем году
Директор по персоналу Санина рекомендовала брать отпуск в январе
25 ноября 2024, 15:41

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина заявила, что наилучшим вариантом дат отпуска будет 9-10 января, так как в это время получится отдохнуть 15 дней.
Выгодными датами отпусков она назвала и 28-30, 9-11 июня, а также месяцы март, февраль и декабрь. Не лучшим временем для отдыха станут июнь, ноябрь и май из-за меньшего количества рабочих дней.

«Главное правило, на которое стоит ориентироваться при планировании отпуска, если вы хотите его продлить, — выбирать для отдыха месяц, в котором есть праздники и при этом остаётся достаточное количество рабочих дней. Так вы сможете отдохнуть дольше и при этом получить хорошую оплату труда за отработанные дни», — прокомментировала в беседе с RT Санина.

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Глава городского округа Жуковский прибыл на место пожара в жилом доме
25 ноября 2024, 15:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

25 ноября около 12:00 в одной из квартир жилого дома № 5а на улице Осипенко в городе Жуковский произошёл пожар. Возгорание случилось на 12-м этаже, в результате чего пострадали квартиры на 13-м и 14-м этажах. Жильцы дома были эвакуированы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Глава Жуковского Борис Аубакиров и другие специалисты городской администрации немедленно прибыли на место происшествия.

«В настоящий момент пожар локализован, жертв нет. Собственника квартиры на 12 этаже ищем. В школе № 13 организован пункт временного размещения жителей данного дома, им будет обеспечено горячее питание. В 16.00 проведем в школе штаб для определения дальнейших мер помощи пострадавшим от пожара, в том числе по организации мест временного размещения людей», — сообщил Аубакиров.
Причины возгорания устанавливаются. Очевидцы в социальных сетях сообщали о хлопке. Стоит отметить, что дом не оснащён газовым оборудованием.

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#жуковский
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В Подмосковье до конца года введут в эксплуатацию 58 социальных объектов
25 ноября 2024, 15:38

Александр Туровский (фото: пресс-служба правительства МО)

Новые и отремонтированные школы, больницы, поликлиники, дома культуры и прочие объекты социального назначения откроют в Московской области до конца текущего года, об этом сообщил в ходе совещания губернатора Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и городских округов региона министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.
«В текущем году мы уже ввели в эксплуатацию и открыли 115 социальных объектов. До конца года остаётся завершить 58 объектов: это 23 объекта капитального строительства и 35 объектов капитального ремонта. Также дополнительно четыре объекта планируем ввести досрочно», — рассказал Александр Туровский.
В частности, до конца года должны быть достроены четыре школы в городских округах Мытищи, Реутов, Подольск и Ступино, а также два капмуса в селе Павловская Слобода в Истре.

«По школе в Ступино есть отставание от графика, при этом есть две школы, которые будут введены в эксплуатацию досрочно — это школа на 1100 учеников в деревне Ермолино Ленинского округа и школа на 1100 учеников в мытищинском посёлке Нагорное», — отметил министр.
Он добавил, что досрочно — уже в этом декабре, планируется достроить два детских сада: на Школьной улице в Щёлкове и в посёлке ВУГИ в Люберцах.

Кроме того, до конца года будет завершён капитальный ремонт двух школ в округах Долгопрудный и Лобня и двух детских садов в округе Дзержинский, а также капитальный ремонт пяти колледжей в Дмитровском округе, Раменском, Мытищах, Бронницах и Электростали и четырёх объектов дополнительного образования — в Орехово-Зуеве, Химках, Дубне и Щёлкове.

Александр Туровский также сообщил, что до конца года в Московской области завершат строительство восьми объектов здравоохранения: поликлинику в Лобне, больничный комплекс с поликлиникой в Сергиевом Посаде, хирургический корпус в Подольске, поликлинику в Лосино-Петровском, подстанцию скорой помощи в мытищинском посёлке Сухарево и три фельдшерских здравпункта в деревнях округа Егорьевск. И ещё в десяти объектах здравоохранения завершится капитальный ремонт. Также должен ьыть достроен Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки».

Относительно спортивных объектов Александр Туровский сообщил следующие данные: до конца года будут достроены стадион для игры в регби щёлковском посёлке Монино, обновлённый стадион «Торпедо» в Люберцах и ФОК в Раменском. А три спортобъекта должны быть открыты до 30 ноября после капремонта: стадион «Чайка» в Королёве, бассейн «Бриз» в Дмитровском округе и спортивный корпус с бассейном в Ступине.

По объектам культуры министр сообщил, что должны быть достроены два объекта — КДЦ «Протон» в Протвине и музейный комплекс в Чехове. Капремонт завершат в пяти объектах культуры: ДК в Ступине, ДК «Октябрь» в Дубне, Ивантеевской детской школе искусств, ДК «Павлово-Покровский» и в детской школе искусств №3 в Балашихе.

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В Волоколамске прошла патриотическая акция в честь 83-годовщины подвига кубанских казаков
25 ноября 2024, 15:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Волоколамск

У поклонного креста недалеко от деревни Федюково на 97-м километре Волоколамского шоссе прошла церемония памяти Героев, которые отдали свои жизни в оборонительных сражениях осенью 1941 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
На ней присутствовали казаки Кубанского и Центрального казачьих войск, студенты Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет), кадеты Рузского казачьего кадетского корпуса и юнармейцы из Москвы.

83 года назад казаки 4-го эскадрона 37-го Армавирского кавалерийского полка под командованием генерала Льва Михайловича Доватора ценой своих жизней на один день остановили колонну немецких танков. Без поддержки тяжёлой техники, имея только несколько ручных пулемётов, кинжалов, шашек и бутылок с зажигательной смесью, казаки защищались. Ни один из них не отступил и не сдался в плен.

«Наш долг всегда помнить о событиях той страшной войны и передать эту память потомкам, чтобы и дети наши, и внуки, и правнуки никогда не забыли тех героев, что сложили свои головы здесь, на Волоколамской земле, во имя мирного будущего», — отметил первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников.
Участники церемонии прочитали заупокойную литию о погибших воинах, возложили цветы и венки к поклонному кресту.

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#казаки
#память
#волоколамск
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Спасская средняя школа в Волоколамске отметила 85-летний юбилей
25 ноября 2024, 15:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Волоколамск

Спасская средняя школа в Волоколамском округе отметила своё 85-летие. На праздничном концерте в образовательном учреждении присутствовали учителя, выпускники, ученики и родители, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
История школы началась в 1939 году. Тогда она называлась Рюховской и была семилетней. Спустя 35 лет по распоряжению Волоколамского ГОРОНО школу преобразовали в Спасскую восьмилетнюю, а ещё через год она стала средней общеобразовательной школой в селе Спасское.

Сегодня это целый образовательный комплекс, включающий шесть учреждений: три школы и три детских сада.

В честь юбилея с творческими номерами на сцене учебного заведения выступили не только ученики и их родители, но и сами учителя, а заместитель главы Волоколамского района Марина Марнова вручила руководителям подразделений почётные грамоты и благодарственные письма.

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#подмосковье
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Уголовное дело возбуждено в отношении блогера-иноагента Варламова*
Против блогера Варламова* возбудили дело об уклонении от обязанностей иноагента
25 ноября 2024, 15:07

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

В отношении блогера Ильи Варламова* возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных статусом-иноагента. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Отмечается, что прокуратура Москвы провела проверку, в результате которой постановила о возбуждении дела.

Ранее в ведомстве отметили, что Варламов* дважды в этом году привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако, несмотря на это, он продолжил распространять в соцсетях материалы без указания статуса иностранного агента. После этого было принято решение о возбуждении уголовного дела.

В конце сентября сообщалось, что блогеру может грозить до двух лет лишения свободы по делу, которое в итоге в отношении него было открыто.

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Производственный календарь на 2025: как и когда отдыхаем в следующем году
25 ноября 2024, 15:07

Фото:iStock/Tippapatt

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях на 2025 год. Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней, а некоторые праздничные дни будут перенесены на май и июнь. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Что такое производственный календарь


Производственный календарь представляет собой расписание, в котором указаны рабочие и нерабочие дни на каждый месяц, квартал и год. Термин «производственный календарь» не имеет официального закрепления в законодательстве и может встречаться по различными названиями, такими как табельный календарь, рабочий календарь или календарь рабочего времени.

Производственный календарь на 2025 год


В 2025 году у жителей России, трудящихся на «пятидневке» с 8-часовым днем, будет 247 рабочих дней и 118 выходных.


Фото: «Радио 1»

Январь

В 2025 году новогодние праздники продлятся восемь дней. Но ввиду того, что с 29 по 31 декабря 2024 года являются нерабочими, общая продолжительность отдыха составит 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Выходные, которые совпадают с нерабочими днями 4 и 5 января, будут перенесены на 2 мая и 31 декабря 2025 года.

Февраль

Последний месяц зимы в 2025 году не порадует нас обилием нерабочих дней. День защитника Отечества выпадает на воскресенье, выходной переносят на 8 мая.

Март

В марте 2025 года дополнительных дней отдыха не предвидится. Международный женский день попал на субботу. И только 7 марта рабочий день будет чуточку короче.

Апрель

Месяц будет полноценно рабочим. В преддверии майских праздников 30 апреля будет сокращенным днем.

Май

Фото:iStock/rustamank
Май порадует нас чередой нерабочих дней. В 2025 году нерабочими будут дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Июнь

Праздничные дни приуроченные ко Дню России продлятся в июне 4 дня — с 12 июня по 15 число включительно.

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Июль

Середина лета будет обычным рабочем месяцем, в котором нас стандартно ожидают в конце недели выходные. В июле их будет 8 дней.

Август

В этом месяце также не внесены производственные изменения. Рабочими будут 21 день месяца.

Сентябрь

Фото:iStock/Andrey Sayfutdinov

День знаний в 2025 году выпадает на понедельник. Этот праздник не является выходным днем поэтому отдыхать в этом месяце будем в стандартные выходные, которых будет 8 дней.

Октябрь

Второй осенний будет сложнее остальных из-за последней 6-дневной его недели.

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Ноябрь

Ко Дню народного единства запланированы 3 нерабочих дня — со 2 по 4 ноября.

Декабрь

Фото:iStock/EyeEm Mobile GmbH

Не рабочим днем перед новогодними каникулами 2026 года будет один день — 31 декабря.

Как праздники влияют на зарплату


Нерабочие праздничные дни официально установлены законодательством Российской Федерации. Сотрудники, не работающие в эти дни, имеют право на получение полной заработной платы. Что касается работников со сдельной или повременной оплатой труда, то в случае, если их привлекали к работе в нерабочие праздничные дни, им полагается вознаграждение. Размер компенсации за такую работу определяется работодателем и фиксируется в коллективном договоре, соглашении или ином локальном нормативном акте.

Когда брать отпуск в 2025 году


Выгоднее отдыхать в те месяцы, в которых больше рабочих дней. В 2025 году с денежной стороны, выгоднее всего брать отпуск в июле или октябре. В эти месяцы рабочими будут 23 дня. Чуть менее выгодными будут сентябрь, декабрь и апрель (22 рабочих дня).

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