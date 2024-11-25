Суд национализировал «Горбушкин двор» олигарха Хотина: растрата миллиардов и прошение на СВО, что известно о деле банкира

Алексей Хотин (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)
Мещанский районный суд Москвы национализировал бизнес-центры и торговые комплексы, связанные с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным. По данным СМИ, речь идет о 27 объектах недвижимости площадью более 1,5 млн кв. метров. Что известно об имуществе и уголовном деле миллиардера расскажет «Радио 1».
Суд в Москве национализировал «Горбушкин Двор» Хотина
22 ноября Мещанский районный суд Москвы вынес решение в пользу Федеральной службы судебных приставов (ФССП), разрешив конфискацию имущества экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина.
По информации СМИ, истец запросил национализацию 27 объектов недвижимости, включая бизнес-центры, торговые комплексы и земельные участки. Общая площадь этих активов составляет более 1,5 миллиона квадратных метров. Среди ключевых объектов, которые должны быть переданы государству, можно выделить офисные комплексы «Красный богатырь» на Краснобогатырской улице площадью 135 тысяч квадратных метров, Loft Ville на Павелецкой набережной площадью 83 тысячи квадратных метров, Cherry Tower на Профсоюзной улице (120 тысяч квадратных метров) и «Фаворит» в Электролитном проезде (129 тысяч квадратных метров). Также в списке находятся торговые центры «Горбушкин Двор» и «Филион», занимающие 60 и 122 тысячи квадратных метров соответственно, расположенные в Багратионовском проезде.
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Алексей Хотин: биография
Алексей Хотин родился 21 мая 1974 года. В 19 лет он поступил в Российскую академию экономики имени Плеханова. За год до завершения учебного заведения Алексей основал свой парфюмерный бизнес, и его компания «Белкосмекс» быстро завоевала популярность. В дальнейшем Алексей вместе с отцом переехал в Москву.
Карьера и бизнес Алексея Хотина
Переезд в столицу России стал поворотным моментом в жизни Алексея. Вместе с отцом они начали новый бизнес, сосредоточив внимание на выкупе недорогих неликвидных предприятий химической промышленности. После приобретения они реорганизовывали эти компании и проводили ребрендинг. Благодаря новшествам предприятия начинали функционировать по новой модели, что обеспечивало им стабильный доход. Инвестиции, вложенные в покупку, быстро окупались.
Среди первых предприятий, которые семья Хотиных приобрела и успешно реорганизовала, можно выделить:
- «Гелиос-М», производивший известные продукты, такие как «Шанте», «Знахарь», «Страна сказок»;
- Московскую химическую фабрику, выпускавшую порошок «Биолан»;
- Мыловаренный завод.
Алексей Хотин (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)
После того как у Алексея и его отца накопилось значительное количество активов, они основали холдинг под названием «CDS Group». Однажды Алексей успешно приобрел нежилое здание, которое после небольшого ремонта начали сдавать в аренду. Неожиданно этот бизнес оказался весьма прибыльным, и Хотин-младший решил активно развиваться в этой сфере. Со временем ему удалось приобрести недвижимость класса люкс.
Среди его известных приобретений можно отметить такие объекты, как «Красный богатырь», «Нижегородский» и технический парк «Синтез». Алексей проявил способность находить выгодные сделки, легко выявляя недорогие объекты, которые впоследствии приносили значительную прибыль. По данным Forbes, его доходы составляют около 700 миллионов долларов.
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Состояние Алексея Хотина
Помимо банка «Югра», бизнесмен владел обширным портфелем недвижимости. Предполагается, что у семьи Хотиных в собственности более 2 миллионов квадратных метров. Одной из крупных покупок стал отель «Четыре сезона», приобретенный в 2015 году.
Позже Алексей приобрел торговые комплексы «Горбушкин двор» и «Филион», общая стоимость сделки составила около 500 миллионов долларов.
Алексей имеет комфортабельную элитную яхту «Анюта», созданную компанией Sunseeker International Ltd в 2013 году. Яхта, которая прежде находилась в Великобритании, сейчас оставлена в Каннах. В 2017 году Хотин приобрел еще одну яхту – «Сандра Стар», которую решил перегнать в Сочи.
Уголовное дело
В апреле 2018 года Алексей Хотин был задержан и помещен под домашний арест. В марте этого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима по делу о растрате 23 миллиардов рублей. По данным следствия, в 2014 году Хотин решил похитить деньги вкладчиков и создал условия для выдачи невозвратных кредитов.
Прошение об отправке на СВО
В середине ноября Алексей Хотин подал заявление о желании отправиться на фронт.
«Я воспользовался правом обратиться в суд с заявлением о своем желании участвовать в специальной военной операции, и это право у меня есть, как указано в приказе от 17 октября 2024 года, совместно изданном судебным департаментом Верховного суда и Минобороны», — отметил он на заседании.
Кроме того, Хотин попросил отменить обвинительный приговор или направить дело на новое рассмотрение, утверждая, что весь причиненный ущерб уже полностью возмещен.
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Анастасия Хохлова