Особняк за 73 млн и растрата на 2,2 млрд: чем завершилось дело экс-замминистра обороны Иванова и кто оказался его сообщником

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Кирилл Брага)
Органы следствия завершили работу над вторым уголовным делом в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Обвинения касаются присвоения 3,2 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». По информации защиты, следственные органы настаивают на том, чтобы Иванов завершил ознакомление с материалами дела до конца текущей недели. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Задержание и подозрения во взятке
Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года. На момент задержания его подозревали в получении взятки на сумму свыше одного миллиона рублей, однако позже эта сумма возросла в десятки раз. Ему предъявили обвинение по статье, предусматривающей до 15 лет лишения свободы. По данным правоохранительных органов, ФСБ собирала доказательства против Иванова на протяжении пяти лет. Сам экс-замминистра не признает свою вину.
В начале октября стало известно о добавлении двух новых эпизодов к уголовному делу Тимура Иванова. Первый связан с растратой 3,2 миллиарда рублей, принадлежащих банку «Интеркоммерц», а второй — с растратой 200 миллионов рублей при приобретении двух паромов для Керченской переправы.
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Другие фигуранты дела Иванова
В апреле, после задержания Тимура Иванова, в СИЗО был помещён второй фигурант дела Сергей Бородин. Следствие утверждает, что он вместе с экс-замминистром организовал сговор с третьими лицами. Также под стражу попал Игорь Котельников, который предположительно выступал в роли посредника, обеспечивая выгодные контракты для предпринимателей за «откаты». В начале июля стало известно о его смерти в московском СИЗО. Еще одним участником дела является Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки.
В ходе расследования преступлений, связанных с присвоением средств банка «Интеркоммерц», были выявлены несколько ключевых фигурантов. Среди них экс-председатель правления банка Александр Бугаевский, который уехал из России. В 2016 году ему было предъявлено заочное обвинение в мошенничестве и растрате на сумму около четырех миллиардов рублей.
Другими фигурантами дела являются заместитель руководителя кредитного отдела банка Алексей Резван, который был заочно арестован в 2017 году, директор немецкой компании «Туринвест сервисиз лимитед» Феликс Нойберг и руководитель ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов. Все они обвиняются в махинациях и хищениях средств банка.
Тимур Иванов в зале суда (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Версия следствия
Согласно данным следствия, Иванов и Бородин обвиняются в получении взятки свыше одного миллиарда рублей за надзор за строительством объектов военного назначения, входящих в состав Минобороны России. При этом адвокат Иванова утверждает, что его подзащитный категорически отвергает все обвинения.
Следственные органы также выдвинули обвинения против компании «Оборонлогистика» и её бывшего руководителя Тимура Иванова в связи с процедурой приобретения паромов через офшорную компанию. В 2015 году эта организация приобрела два паромных судна на сумму 12,5 миллиона евро через «Туринвест сервисиз лимитед».
По информации следствия, использование «Туринвест сервисиз лимитед» не ограничивалось только покупкой судов. Эта компания также была задействована в выводе денежных средств из банка «Интеркоммерц». В январе 2016 года были заключены фиктивные договоры купли-продажи, что привело к незаконному переводу валютных активов, принадлежащих этому финансовому учреждению.
Увольнения из Минобороны
Что касается увольнения Иванова из Минобороны, то об этом стало известно 20 июня. Адвокат отметил, что это решение не связано с уголовным делом против экс-замглавы ведомства. Позже «Госслужба» уточнила причину отставки замминистра: согласно опубликованному реестру, Тимур Иванов был уволен за утрату доверия.
Дорогая недвижимость и банковские счета Иванова
В рамках дела против Иванова одним из ключевых аспектов стало строительство роскошных объектов — дома и бани в Тверской области. Согласно судебным материалам, эти сооружения рассматриваются как взятка. Кадастровая стоимость земельного участка составляет не менее 44 миллионов рублей, а стоимость дома оценивается в 38,6 миллиона рублей. Права на эти объекты зарегистрированы за компанией «Волжский берег», которую возглавляет Сергей Бородин, также вовлеченный в коррупционный скандал.
В Москве был арестован особняк Иванова, который включает два нежилых помещения: одно площадью почти 650 квадратных метров и другое — более 330 квадратных метров, оба расположены в Чистом переулке. Кадастровая стоимость одного из помещений достигает около 73 миллионов рублей. Кроме того, московский суд наложил арест на 43 банковских счета в рамках расследования дела о коррупции. Однако детали сумм на арестованных счетах и их связь с обвинениями в адрес Иванова в материалах суда не раскрываются.
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Завершение расследования
19 ноября стало известно о завершении следствия по второму уголовному делу, возбужденному против Иванова. Он обвиняется в хищении 200 миллионов рублей, выделенных для Керченской переправы. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Мурад Мусаев, добавив, что следствие ограничило сроки для ознакомления с материалами дела до конца текущей недели. Основное дело связано с реставрацией и строительством недвижимости.
Дело против Тимура Иванова, связанное с реставрацией и строительством его объектов недвижимости, продолжает развиваться. По данным следствия, компании «Олимпситистрой» и «Оборонспецстрой» якобы осуществляли работы на недвижимости Иванова в обмен на выгодные госконтракты от Министерства обороны. Предполагаемый размер взятки, согласно информации следственных органов, составляет около 1,2 миллиарда рублей.
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