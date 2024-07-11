Суд не стал менять приговор сопредседателю «Мемориала»* Орлову**

Фото: iStock/Zolnierek
Столичный суд не стал изменять приговор сопредседателю «Мемориала»* Орлову**. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В феврале суд приговорил к 2,5 годам колонии главу уральского историко-просветительского общества «Мемориал»** и сооснователя организации Олега Орлова*. Фигуранта взяли под стражу в заде заседаний.
Уголовное дело возбудили после повторного привлечения к административной ответственности за такое же деяние в течение одного года. Поводом стала статья с критикой спецоперации на Украине.
Читайте также:
В Латвии женщину приговорили за флаг с надписью «Путин мой друг»
Адвокат Айвар допустила уголовное наказание Пугачёвой за её пост о больнице
«Не нравятся власти»: юрист раскрыл, как работает закон об иноагентах в России
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Организация признана в России иностранным агентом
Элина Позднякова