Адвокат Айвар допустила уголовное наказание Пугачёвой за её пост о больнице

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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар заявила, что пост певицы Аллы Пугачёвой об ударе по больнице в Киеве может быть в теории классифицирован как уголовно наказуемое деяние.
«Эта публикация может быть квалифицирована как уголовное деяние. Но каждый имеет право на высказывание своих мыслей. Вопрос: когда заканчивается эта свобода, и начинается ответственность? Когда возбудят уголовное дело? Наверное, это вопрос к Бастрыкину или к другим сотрудникам СК. <…> Всё это квалифицируется либо как административное, либо как уголовно наказуемое деяние», — пояснила в беседе с Pravda.Ru Айвар.
А юрист Илья Русяев пояснил, признают ли артистку иноагентом.
«Для признания Пугачевой иноагентом надо установить наличие иностранного финансирования или влияния. Учитывая её международную известность и связи, теоретически можно предположить наличие зарубежных источников дохода. Но одного этого недостаточно — необходимо доказать, что эти средства используются для политической деятельности в России», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.
Ранее Илья Русяев заявил, что имущество певицы Аллы Пугачёвой при признании её иноагентом нельзя будет автоматически конфисковать, поскольку так не предусмотрено законодательством.
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Мелисса Тимофеева