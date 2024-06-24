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«Не нравятся власти»: юрист раскрыл, как работает закон об иноагентах в России

Юрист Кравченко: закон об иноагентах применяется выборочно
24 июня 2024, 18:22
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В отношении рэпера Алишера Моргенштерна* (признан в РФ иностранным агентом) могут возбудить уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Артист дважды на протяжении года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. 18 июня на Моргенштерна* составили новый протокол за отсутствие плашки иностранного агента. Московская прокуратура направила материалы в СК для того, чтобы возбудить уголовное дело.

Управляющий партнер «Коллегии медиа юристов» Федор Кравченко в беседе с «Радио 1» рассказал, что в российском законодательстве стали появляться нормы, которые называются федеральным законом, но по факту таковым не являются.



«Есть принцип в праве, что все должны быть равны перед законом и судом, и в этом смысле каждый должен нести ответственность, если ответственность за это предусмотрена. Но относительно недавно, с 2012 года (все по-разному отсчитывают этот срок), в российском законодательстве стали появляться такие нормы, которые по форме и называются федеральным законом, но по сути им не являются, потому что позволяют не установить единую для всех граждан ответственность за какое-то действие, а позволяют выборочно, произвольно привлекать тех граждан, которые не нравятся власти», — объяснил эксперт.

По словам эксперта, механизмы права стали использоваться в политических целях, «чтобы портить жизнь отдельным людям».

«Если бы полицейских использовали для того, чтобы выколачивать долги, или не для охраны правопорядка, а с противоположной целью. То же самое происходит с законодательством об иноагентах. Во-первых, изначально не предполагалось, что можно будет избежать этой карательной меры, а во-вторых, законодательство об иноагентах делалось именно для того, чтобы испортить жизнь, и можно было любого человека как-то привлекать к ответственности», — сказал юрист.

Говоря о Моргенштерне*, Федор Кравченко заявил, что всё зависит от конкретных требований властей.

«Если, например, потребуют его напугать, то возбудят уголовное дело. А если политически это будет нецелесообразно, то ему не будут ничего плохого делать. Это, как я и сказал, произвольное выборочное неправовое применение закона. Если нужно будет, на него возбудят десять уголовных дел за фейки об армии, за дискредитацию вооруженных сил, за неуважение к власти, пропаганду наркотиков и другое. Это будет связано не с тем, что он сделал, а с тем, что хочется на него посильнее надавить в кремлевским или каком-то другом кабинете», — заключил специалист.

Моргенштерн* был внесен в реестр иностранных агентов в мае 2022 года. Впоследствии он обжаловал это решение, но суд поддержал позицию ведомства.

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Актёру Ефремову предложили УДО в обмен на участие в спецоперации
22 июня 2024, 10:38

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Российскому актёру Михаилу Ефремову, отбывающему срок в колонии после смертельной аварии, которую он устроил, предложили выйти по условно-досрочному освобождению. Взамен он должен принять участие в специальной военной операции на Украине.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, участники движения «Ветераны России» направят соответствующее письмо в белгородскую колонию, где артист отбывает срок. Ефремов сможет поехать в зону боевых действий, чтобы реабилитироваться за совершённое им уголовное преступление. Хотя окончательное решение останется за судом, общественники готовы ходатайствовать об этом, в случае, если актёр согласится с предложенными условиями.

Председатель движения ветеранов Ильдар Резяпов отметил, что с учётом времени, проведённого в СИЗО, Ефремов отбыл уже более половины срока. По его мнению, актёр уже неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь.

Адвокат актёра Эльмар Пашаев, к слову, сам сейчас находящийся в зоне СВО, считает, что по возрасту и состоянию здоровья Ефремова вряд ли направят на передовую, но ему могут найти занятие с меньшей физической нагрузкой.

Михаил Ефремов был приговорён к 7,5 годам заключения за пьяное ДТП в Москве. Актёр выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров.

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#сво
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«Еще не дедушка»: Сексолог раскрыла, какая интимная жизнь у Лепса и его 18-летней спутницы
Сексолог Паустовская: 18-летняя девушка дает Лепсу второе дыхание
19 июня 2024, 18:28

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На недавней премии канала МУЗ-ТВ певец Григорий Лепс появился с молодой возлюбленной — 18-летней студенткой МГИМО Авророй Киба. Позже стало известно, что артист сделал ей предложение. Разница между влюбленными — 43 года, что не может не вызывать споры и разногласия среди людей насчет интимной жизни партнеров.
Сексолог Инна Паустовская в беседе с «Радио 1» отметила, что девушек до 25 лет часто привлекают мужчины старше, потому что они видят в них надежность и бессознательный образ отца, который поддержит и защитит, у которого есть статус в обществе.

Также эксперт отметила, что сексуальная жизнь Григория Лепса и Авроры может быть абсолютно активной и устраивающей обоих партнеров.

«Лепсу не 70 лет, возраст у него не столь пожилой. Половые функции сохраняются, они могут быть сниженные, но это не означает, что мужчина теряет свою половую активность, это заблуждение. Здесь все зависит от индивидуальных гормональных особенностей мужчины, уровень тестостерона обычно падает, но жить половой жизнью мужчина может вполне», — сказала специалист.

По слова собеседницы, отношения с молодой девушкой для известного артиста, возможно, открыли «второе дыхание».

«Понятно, что Лепсу девушка дает второе дыхание, и я думаю, что можно не беспокоиться за их интимную жизнь, она вполне может быть, и такой, какая устраивает их обоих», — добавила она.

Инна Паустовская объяснила, что эрективность мужчины зачастую сохраняется и в 70 лет, однако может быть снижено сексуальное желание.

«Мужчина за 60 лет может быть сексуально активен, более того, сейчас много препаратов, которые продляют нашу молодость и половую активность. До 70 лет мужчина, если не имеет большого количество хронических заболеваний, может быть вполне себе сексуально активен, здесь влияет общее состояние здоровья. Иногда такие мужчины активнее молодых, у которых, например, ожирение, которое снижает уровень тестостерона, или сахарный диабет, гипертония», — рассказала эксперт.

Однако, по мнению специалиста, удачность и долговременность союза предугадать невозможно.

«Когда девушка получает ту самую эмоциональную поддержку — закрывает свои психологические потребности, союз может распасться, но среди звезд не редкость, когда появляются новые пары, и никто не говорит, что это будет союз на несколько десятков лет. Поэтому на данном этапе они вполне устраивают друг друга», — прокомментировала собеседница.

В завершении беседы Инна Паустовская сказала, что молодую женщину взрослый мужчина привлекает, помимо всего перечисленного, опытом, умением расположить и бережно отнестись.

«Уже нет необузданной, чрезмерной сексуальной страсти. Взрослый мужчина может найти подход к молодой женщине, входя в ее контакт не через активную прыть, а постепенно сближаясь», — заключила эксперт.

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Умерла вдова режиссёра Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина
18 июня 2024, 19:17

Фото: istockphoto/jorgeantonio

В Москве в возрасте 83 лет скончалась вдова знаменитого советского и российского кинорежиссёра Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина. Об этом рассказала заместитель художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар» Елена Гурко.
Она назвала Абайдуллину локомотивом киноконцертного зала «Эльдар» и прекрасным человеком, который умел сплотить коллектив, передаёт ТАСС. Самой Гурко о смерти вдовы режиссёра сообщил её сын. Эмма Абайдуллина много лет работала журналисткой, а после смерти Рязанова стала художественным руководителем киноклуба (сейчас — киноконцертного зала) «Эльдар».

Встреча журналистки с режиссёром состоялась в 1987 году во время во время Московского международного кинофестиваля. Тогда после смерти своей второй супруги Рязанов часто впадал в депрессии, из которых его вытаскивала Эмма. В 1995 году они официально поженились.

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#режиссёр
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Выгнанная с фестиваля в Каннах украинская модель обратилась к адвокатам из России
Украинская модель обратилась к российским адвокатам после скандала в Каннах
18 июня 2024, 18:17

Фото: istockphoto/StockByM

Победительницу конкурса красоты «Мисс Европа-2023» украинскую модель Саву Понтийскую изгнали с Каннского кинофестиваля, причём прямо с красной дорожки. После этого она обратилась за помощью к российским адвокатам.
Модель была на фестивале 25 мая, сообщает телеграм-канал SHOT. Когда она шла по красной дорожке перед кинотеатром в Каннах, на неё набросилась охранница и стала заталкивать её внутрь, чтобы никто не увидел. По словам Понтийской, у неё были все документы и право участвовать в кинофестивале.

После скандала модель попыталась связаться с организаторами фестиваля, чтобы потребовать извинений или как минимум объяснений, однако ответа не получила. Тогда Сава решила отстаивать свои права в суде. Она собирается получить с организаторов 100 евро в качестве компенсации за нападение, психологическую травму и нанесение ущерба репутации.

Известно, что за помощью Понтийская обратилась к российским адвокатам. Её интересы будет представлять Александр Добровинский, который сейчас составляет иск в суд города Канны. Сава Понтийская сейчас живёт в Польше, куда уехала после начала спецоперации из-за несогласия с киевским режимом.

Интересно, что охранница, изгнавшая украинскую модель с красной дорожки, стала участницей сразу нескольких скандалов. Она также пыталась не пустить на кинопоказ американскую певицу Келли Роулэнд, напала на доминиканскую актрису Массиэль Таварес и помешала фотографироваться корейской певице Юне, участнице группы Girls’ Generation.

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Shaman удивил зрителей в Туле, начав мыть сцену во время своего выступления
18 июня 2024, 13:54

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Концерт Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, в Туле стал настоящим событием для поклонников.
Зрители были готовы к тому, что артист будет демонстрировать свои творческие способности. Однако музыкант удивил публику, начав мыть сцену прямо во время выступления.

«Во время выступления Shaman взял полотенце и начал мыть сцену. Это видео быстро распространилось в интернете. «Хотя бы так», — прокомментировал артист, усердно натирая полы. Поклонники были в шоке и спросили, не собирается ли певец сменить профессию на уборщика. Дронов заверил, что не планирует бросать музыку, а неожиданное мытьё полов связано с желанием обезопасить себя», — пишет RuNews24.

Во время выступления на сцене образовался конденсат и Shaman боялся поскользнуться, поэтому решил вытереть полы.

Артист пошутил, что жители Тулы устроили ему жаркий приём, поэтому ледовая арена под сценой начала таять.

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#артист
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Прохор Шаляпин признался в материальном интересе к возрастным женщинам
14 июня 2024, 18:49

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Певец Прохор Шаляпин стал гостем кулинарного шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой», которое летом выйдет на экраны с дачной локации. В беседе с ведущей программы он не стал скрывать своего материального интереса к обеспеченным женщинам постарше.
Об этом изданию «Газета.ру» сообщили в пресс-службе телеканала ТВ-3. В первом выпуске программы Шаляпин приготовит своё любимое блюдо — щавелевый суп. В разговоре с Анфисой Чеховой он откровенно упомянул о своём материальном интересе к возрастным женщинам.

«Всю жизнь я зарабатывал пением и... лёгким аферизмом», — сказал певец.

Он подчеркнул, что аферизм должен быть именно лёгким и ненавязчивым, чтобы ни в коем случае не подходить под уголовную статью.

В 2016 году певец расстался с артисткой Анной Калашниковой. Сейчас Шаляпин заявляет, что Калашникова должна быть ему благодарна, так как именно после романа с ним она получила известность.

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#певец
#жизнь
#программа
#шоу
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Продюсер Рудченко объяснил необходимость сериала об «Иванушках»
14 июня 2024, 17:41

Фото: iStock/Dmitry SHISHKIN

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что сериал о популярной группе «Иванушки International» необходимо снять, поскольку у коллектива очень интересная история становления.
«Мне кажется, снять сериал про «Иванушек» — очень хорошая идея. Становление группы — интересная история. Написание песен известными авторами, их исполнение, популяризация. У «Иванушек» была очень интересная история. Я думаю, этот сериал будет иметь определенные рейтинги и станет интересен зрителю», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Рудченко.

Ранее актёр, исполнитель роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Слава Копейкин рассказал о процессе съёмок в новом проекте — сериале Бориса Акопова «На автомате».

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#история
#сериал
#музыка
#шоу-бизнес
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Моргенштерн* раскрыл, почему не вернется в Россию
Моргенштерн*: если я вернусь в Россию, меня посадят
14 июня 2024, 08:50

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Алишер Моргенштерн* заявил, что не вернётся в Россию из-за того, что там его могут посадить в тюрьму. Об этом сообщает Ura.ru.
Рэпер пожаловался, что не понимает, почему к нему такое отношение в России. Он отметил, что хочет съездить в Уфу, чтобы навестить бабушку. При этом молодой человек добавил, что в Москву возвращаться он не хочет.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что для возвращения рэпера Моргенштерна* в Россию нет никаких препятствий. По её словам, этот артист был признан иностранным агентом, однако для таких лиц нет запрета на въезд в Россию. Отсутствие его приезда обусловлено его личным выбором, отметила Мизулина.

Моргенштерн* был внесен в реестр иностранных агентов в мае 2022 года. Впоследствии он обжаловал это решение, но суд поддержал позицию ведомства.

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#артист
#моргенштерн
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Николай Цискаридзе заявил, что Волочкова не стала бы звездой без его участия
13 июня 2024, 16:03

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Народный артист России и экс-премьер балета Большого театра Николай Цискаридзе считает, что балерина Анастасия Волочкова смогла стать звездой только с его помощью.
Цискаридзе не стал скрывать, что в свое время помог переехать Волочковой в Москву, и устроил её в Большой театр.

«Я был свидетелем многих вещей и взлета, потому что, если бы не я в жизни Насти, она бы такой большой звездой не стала. Во многом я её выводил на сцену в буквальном смысле», — рассказал Цискаридзе в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он также отметил, что Волочкова сталкивалась со многими проблемами в карьере и в личной жизни и все эти трудности переживала по-своему. По словам Цискаридзе, театральная жизнь экзальтирует все человеческие страсти. Однако выразил уверенность в том, что через 50–100 лет обязательно снимут фильм о жизни Волочковой.

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