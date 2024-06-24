«Не нравятся власти»: юрист раскрыл, как работает закон об иноагентах в России

На недавней премии канала МУЗ-ТВ певец Григорий Лепс появился с молодой возлюбленной — 18-летней студенткой МГИМО Авророй Киба. Позже стало известно, что артист сделал ей предложение. Разница между влюбленными — 43 года, что не может не вызывать споры и разногласия среди людей насчет интимной жизни партнеров.