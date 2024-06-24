«Не нравятся власти»: юрист раскрыл, как работает закон об иноагентах в России

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В отношении рэпера Алишера Моргенштерна* (признан в РФ иностранным агентом) могут возбудить уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Артист дважды на протяжении года привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. 18 июня на Моргенштерна* составили новый протокол за отсутствие плашки иностранного агента. Московская прокуратура направила материалы в СК для того, чтобы возбудить уголовное дело.
Управляющий партнер «Коллегии медиа юристов» Федор Кравченко в беседе с «Радио 1» рассказал, что в российском законодательстве стали появляться нормы, которые называются федеральным законом, но по факту таковым не являются.
По словам эксперта, механизмы права стали использоваться в политических целях, «чтобы портить жизнь отдельным людям».
Говоря о Моргенштерне*, Федор Кравченко заявил, что всё зависит от конкретных требований властей.
Моргенштерн* был внесен в реестр иностранных агентов в мае 2022 года. Впоследствии он обжаловал это решение, но суд поддержал позицию ведомства.
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Управляющий партнер «Коллегии медиа юристов» Федор Кравченко в беседе с «Радио 1» рассказал, что в российском законодательстве стали появляться нормы, которые называются федеральным законом, но по факту таковым не являются.
«Есть принцип в праве, что все должны быть равны перед законом и судом, и в этом смысле каждый должен нести ответственность, если ответственность за это предусмотрена. Но относительно недавно, с 2012 года (все по-разному отсчитывают этот срок), в российском законодательстве стали появляться такие нормы, которые по форме и называются федеральным законом, но по сути им не являются, потому что позволяют не установить единую для всех граждан ответственность за какое-то действие, а позволяют выборочно, произвольно привлекать тех граждан, которые не нравятся власти», — объяснил эксперт.
По словам эксперта, механизмы права стали использоваться в политических целях, «чтобы портить жизнь отдельным людям».
«Если бы полицейских использовали для того, чтобы выколачивать долги, или не для охраны правопорядка, а с противоположной целью. То же самое происходит с законодательством об иноагентах. Во-первых, изначально не предполагалось, что можно будет избежать этой карательной меры, а во-вторых, законодательство об иноагентах делалось именно для того, чтобы испортить жизнь, и можно было любого человека как-то привлекать к ответственности», — сказал юрист.
Говоря о Моргенштерне*, Федор Кравченко заявил, что всё зависит от конкретных требований властей.
«Если, например, потребуют его напугать, то возбудят уголовное дело. А если политически это будет нецелесообразно, то ему не будут ничего плохого делать. Это, как я и сказал, произвольное выборочное неправовое применение закона. Если нужно будет, на него возбудят десять уголовных дел за фейки об армии, за дискредитацию вооруженных сил, за неуважение к власти, пропаганду наркотиков и другое. Это будет связано не с тем, что он сделал, а с тем, что хочется на него посильнее надавить в кремлевским или каком-то другом кабинете», — заключил специалист.
Моргенштерн* был внесен в реестр иностранных агентов в мае 2022 года. Впоследствии он обжаловал это решение, но суд поддержал позицию ведомства.
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Анастасия Бондарева