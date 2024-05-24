Завод из дела Шамарина выполнял ГОЗ для МО РФ более чем на 442 млн рублей

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ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» получал от начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина госконтракты на осуществление поставок для Минобороны РФ и на предприятия оборонно-промышленного комплекса по всей России. Данные следуют из системы проверки контрагентов, передаёт ТАСС.
Завод «Телта» в 2015 году заключил контракт с Минобороны РФ на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88. Сумма составила 278,9 млн рубле. Кроме того, предприятие получило контракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму ещё 163,6 млн рублей.
Ода контракта были завершены в 2016 году. При этом, по данным СК, Шамарин получил 36 млн рублей за то, что увеличивал объемы поставляемой продукции в Минобороны и общее покровительство.
Также известно, что с 2016 года предприятие получило госконтракты в рамках которого осуществлялись поставки продукции на предприятия ОПК по всей России.
Напомним, 23 мая 2024 года был задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин.
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Ода контракта были завершены в 2016 году. При этом, по данным СК, Шамарин получил 36 млн рублей за то, что увеличивал объемы поставляемой продукции в Минобороны и общее покровительство.
Также известно, что с 2016 года предприятие получило госконтракты в рамках которого осуществлялись поставки продукции на предприятия ОПК по всей России.
Напомним, 23 мая 2024 года был задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин.
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Элина Позднякова