Суд обязал двух жительниц Новосибирска избавиться от десятков кошек

05 ноября 2025, 14:18

Фото: iStock/molenira

В Новосибирске Дзержинский районный суд обязал двух женщин провести полную санитарную уборку в их квартире, в которой проживает более 60 кошек, а также избавиться от животных.





По данным Om1 Новосибирск, в суд обратились соседи жительниц из-за массового содержания животных и нарушения санитарных норм. Оказалось, что с осени 2024 года в квартире одновременно проживало более шестидесяти кошек.



Сотрудники управления ветеринарии и Центра гигиены и эпидемиологии при проверке жилья зафиксировали превышение концентрации аммиака в воздухе не только внутри квартиры, где проживают десятки кошек, но и в подъезде. От этого сильно страдали другие собственники.





«В судебном заседании ответчик Стыщенко Оксана заявленные истцом требования признала полностью. Судом вынесено решение об удовлетворении заявленных истцом требований в полном объёме», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.