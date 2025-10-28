В Москве обнаружили заваленную до потолка мусором квартиру с девятью кошками – видео

28 октября 2025, 13:55

Прокуратура Москвы обнаружила квартиру с горой мусора, насекомыми и кошками

Фото: iStock/Pavel Herasimau

В жилом доме на юго-востоке Москвы проверяющие обнаружили в одной из квартир гору мусора, неприятный запах, насекомых и девять кошек. Об этом столичная прокуратура сообщила в своём Telegram-канале.