В Москве обнаружили заваленную до потолка мусором квартиру с девятью кошками – видео

Прокуратура Москвы обнаружила квартиру с горой мусора, насекомыми и кошками
Фото: iStock/Pavel Herasimau

В жилом доме на юго-востоке Москвы проверяющие обнаружили в одной из квартир гору мусора, неприятный запах, насекомых и девять кошек. Об этом столичная прокуратура сообщила в своём Telegram-канале.



Соседи жаловались на условия содержания животных и антисанитарию. Проверка подтвердила, что собственница квартиры накопила большое количество мусора, а все кошки находятся без прививок. Требования управляющей организации о наведении порядка хозяйка игнорировала.

В связи с этим прокуратура предъявила иск о запрете содержания животных в жилом помещении и о приведении квартиры в надлежащее санитарное состояние.

Анастасия Чинкова

