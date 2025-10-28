В Москве обнаружили заваленную до потолка мусором квартиру с девятью кошками – видео
В жилом доме на юго-востоке Москвы проверяющие обнаружили в одной из квартир гору мусора, неприятный запах, насекомых и девять кошек. Об этом столичная прокуратура сообщила в своём Telegram-канале.
Соседи жаловались на условия содержания животных и антисанитарию. Проверка подтвердила, что собственница квартиры накопила большое количество мусора, а все кошки находятся без прививок. Требования управляющей организации о наведении порядка хозяйка игнорировала.
В связи с этим прокуратура предъявила иск о запрете содержания животных в жилом помещении и о приведении квартиры в надлежащее санитарное состояние.
