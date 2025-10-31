В Москве состоится фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов
В Москве 2 и 3 ноября на территории Хлебозавода состоится благотворительный фестиваль WOOF, в рамках которого бездомные животные смогут обрести любящих хозяев, а люди — найти настоящих друзей.
Организатором мероприятия выступает благотворительный фонд «Ника», который помогает бездомным животным, попавшим в тяжёлую ситуацию.
На фестивале представят 300 собак и кошек из приютов, которых можно будет забрать домой. Все животные здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта.
Фестиваль WOOF проходит с 2016 года. Благодаря ему удалось найти дома для 1464 животных.
«Каждый фестиваль WOOF — это шанс для сотен животных и десятков семей. Собаки и кошки обретают дом, а люди находят верных и преданных друзей. Мы видим, что с каждым годом всё больше горожан приходят именно за питомцем из приюта, и это вдохновляет нас продолжать эту работу», — отметила президент фонда «Ника» Вера Митина.
Для гостей мероприятия подготовили розыгрыши и призы от партнёров, творческие мастер-классы, викторины и конкурсы для детей, фотозону и благотворительный маркет. Кроме того, можно будет принести для животных из приюта корма, консервы, лакомства, амуницию, пледы и лекарства.
Для того чтобы забрать животное домой, необходимо будет предъявить паспорт, поскольку питомцы передаются только по договору ответственного содержания. Здесь же можно будет получить консультации специалистов по уходу и воспитанию.
Фестиваль будет проходить 2 и 3 ноября с 11:00 до 19:00 в Москве на территории Хлебозавода, по адресу: Новодмитровская улица, 1. Вход свободный.