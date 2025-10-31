В Москве состоится фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов

31 октября 2025, 16:10

Фото: фонд «Ника»

В Москве 2 и 3 ноября на территории Хлебозавода состоится благотворительный фестиваль WOOF, в рамках которого бездомные животные смогут обрести любящих хозяев, а люди — найти настоящих друзей.





Организатором мероприятия выступает благотворительный фонд «Ника», который помогает бездомным животным, попавшим в тяжёлую ситуацию.



На фестивале представят 300 собак и кошек из приютов, которых можно будет забрать домой. Все животные здоровы, стерилизованы, привиты и имеют ветеринарные паспорта.



Фестиваль WOOF проходит с 2016 года. Благодаря ему удалось найти дома для 1464 животных.





«Каждый фестиваль WOOF — это шанс для сотен животных и десятков семей. Собаки и кошки обретают дом, а люди находят верных и преданных друзей. Мы видим, что с каждым годом всё больше горожан приходят именно за питомцем из приюта, и это вдохновляет нас продолжать эту работу», — отметила президент фонда «Ника» Вера Митина.