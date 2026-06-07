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Суд обязал маркетплейс вернуть женщине деньги за заказ, сделанный ребенком

Маркетплейс обязали вернуть 139 тыс руб за случайно заказанные ребёнком товары
Фото: iStock/Zolnierek

Московский суд обязал маркетплейс вернуть 139 тысяч рублей женщине, чья малолетняя дочь случайно заказала в приложении 102 товара. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.



Жительница Москвы пыталась отменить заказ, но ей отказали. Товар уже передали на сборку и отправку, поэтому сделать это было невозможно. Когда срок хранения заказа истёк, маркетплейс списал деньги с её карты и отобразил отрицательный баланс в личном кабинете.

Длительный спор, который длился несколько лет, завершился в пользу женщины. Суд постановил, что маркетплейс незаконно отказал в отмене ошибочного заказа до момента фактической доставки товара. В пользу москвички были взысканы потраченные средства, компенсация морального вреда, штраф и расходы на оформление нотариальной доверенности.

Екатерина Коршунова

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