В московском регионе с 8 июня температура будет близка к рекордной
Воздух в московском регионе на следующей неделе может прогреться до 30 градусов. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
В первой половине недели температура поднимется до 24-30 градусов. Рекорды для 7 июня — 32,7 градуса, для 8 июня — 32,4, для 9 июня — 32,1, для 10 июня — ровно 30, для 11 июня — 31,3, для 12 июня — 3,8, для 13 июня — 30,3, а для 14 июня — 33,4 градуса. Эти показатели близки к абсолютному максимуму. Макарова отметила, что 10 июня рекорд может быть побит, поскольку он не слишком значителен.
Она добавила, что в предстоящие выходные температура будет на 1-5 градусов выше климатической нормы. В первой половине недели отклонение составит 3-4 градуса, а к концу недели уменьшится примерно до двух градусов.
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