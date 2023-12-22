Суд обязал военного выплатить 14 млн рублей за разбитый «Панцирь-С»

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В Санкт-Петербурге военный суд обязал выплатить офицера ВС РФ 14 млн рублей за то, что по его вине был поврежден зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С» при столкновении с железнодорожным мостом. Об этом пишет «Фонтанка.ру».
Военный суд удовлетворил гражданский иск Минобороны на сумму почти 14 млн рублей. Однако судом во внимание были приняты заслуги офицера и смягчающие обстоятельства, назначено наказание в виде штрафа в 50 тыс. рублей.
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