Суд обязал военного выплатить 14 млн рублей за разбитый «Панцирь-С»

В России изменился регламент сдачи экзаменов на получение водительским прав. Он вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Теперь россияне, которые не явились по повестке в военкомат, к экзаменам допущены не будут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.