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Украина могла попытаться купить ранее поставленные российские или советские истребители, однако страны-покупатели не имеют права ее экспортировать без согласия России. Об этом рассказал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, передает РИА Новости.
Напомним, ранее генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас заявил, что Россия сорвала закупку Киевом истребителей за рубежом. Об этом заявил украинский топ-менеджер в сфере производства и продажи специальной техники и оборудования.
По его словам, скорее всего, речь шла о советских или российских истребителях. Однако Россия во время консультаций могла заблокировать такой контракт.
При этом он отметил, что нельзя быть точно уверенными, что Украина действительно пыталась предпринять подобную попытку. Киев может делать такие заявления в рамках информационной операции.
Однако, если же это действительно так, то Россия не оказывала никакого влияние Таким образом, было выполнено обязательство по контракту, согласно которому реэкспорт невозможен без согласия страны-поставщика.
Кроме того, он добавил, что страны-участницы НАТО ранее поставляли российское и советское вооружение на Украину, нарушая действующий контракт. А страна, отказавшаяся нарушать его, элементарно выполнила свои обязательства, проявив здравый смысл, заключил директор ЦАМТО.
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«Попытки закупить, это нарушение обязательств, потому что всегда страна, закупающая российское оружие, предоставляет сертификат конечного пользователя, который подразумевает, что реэкспорт невозможен, либо, если такие планы будут, они должны быть согласованы с российской стороной», - пояснил Коротченко.
По его словам, скорее всего, речь шла о советских или российских истребителях. Однако Россия во время консультаций могла заблокировать такой контракт.
При этом он отметил, что нельзя быть точно уверенными, что Украина действительно пыталась предпринять подобную попытку. Киев может делать такие заявления в рамках информационной операции.
Однако, если же это действительно так, то Россия не оказывала никакого влияние Таким образом, было выполнено обязательство по контракту, согласно которому реэкспорт невозможен без согласия страны-поставщика.
Кроме того, он добавил, что страны-участницы НАТО ранее поставляли российское и советское вооружение на Украину, нарушая действующий контракт. А страна, отказавшаяся нарушать его, элементарно выполнила свои обязательства, проявив здравый смысл, заключил директор ЦАМТО.
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Элина Позднякова