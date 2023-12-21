В Москве бывшего министра Открытого правительства Абызова осудили на 12 лет

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В Москве вынесли приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Абызов был задержан в Москве ещё в 2019 году. Его обвиняли в создании преступного сообщества, мошенничестве, отмывании средств, подкупе, а также в ведении незаконной предпринимательской деятельности.
В результате, следствию удалось установить, что, благодаря своим преступным схемам, Абызову удалось вывести из страны огромные деньги, чем он нанёс России материальный ущерб более чем 32 миллиарда рублей.
Преображенский суд Москвы приговорил Абызова к 12 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строго режима. Помимо этого, бывшего министра обязали выплатить штраф в 80 миллионов рублей.
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В результате, следствию удалось установить, что, благодаря своим преступным схемам, Абызову удалось вывести из страны огромные деньги, чем он нанёс России материальный ущерб более чем 32 миллиарда рублей.
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Евгения Парфентьева