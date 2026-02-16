Для всех фигурантов по делу о теракте в «Крокусе» потребуют пожизненное
Защита потерпевших по делу «Крокуса» потребует для фигурантов пожизненное заключение
Защита потерпевших по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» будет настаивать на пожизненном заключении для всех 19 фигурантов. Об этом заявила ТАСС адвокат Людмила Айвар.
В прениях сторон представитель потерпевших будет требовать максимально сурового наказания для непосредственных исполнителей и всех причастных к теракту — вплоть до пожизненного лишения свободы.
Стало известно об одной новой детали теракта в «Крокусе»
«И речь не о мести или лозунгах, а о правосудии и защите общества, так как терроризм — это преступление, которое бьет не только по конкретным людям, но и по самому ощущению безопасности в стране», — пояснила Айвар.Она подчеркнула, что позиция потерпевших основывается на необходимости назначить фигурантам наказание, соразмерное масштабу причинённого горя и вреда. Кроме того, защита будет добиваться удовлетворения гражданских исков, поданных потерпевшими. Общая сумма исков исчисляется десятками миллионов рублей.
Напомним, что 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске террористы атаковали концертный зал «Крокус Сити Холл». Преступники ворвались в здание, начали стрелять по посетителям и подожгли помещение. Жертвами трагедии стали 149 человек, свыше 600 пострадавших получили ранения различной степени тяжести. Материальный ущерб достиг примерно шести миллиардов рублей.