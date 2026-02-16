Для всех фигурантов по делу о теракте в «Крокусе» потребуют пожизненное

16 февраля 2026, 07:09

Защита потерпевших по делу «Крокуса» потребует для фигурантов пожизненное заключение

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Защита потерпевших по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» будет настаивать на пожизненном заключении для всех 19 фигурантов. Об этом заявила ТАСС адвокат Людмила Айвар.





В прениях сторон представитель потерпевших будет требовать максимально сурового наказания для непосредственных исполнителей и всех причастных к теракту — вплоть до пожизненного лишения свободы.





«И речь не о мести или лозунгах, а о правосудии и защите общества, так как терроризм — это преступление, которое бьет не только по конкретным людям, но и по самому ощущению безопасности в стране», — пояснила Айвар.