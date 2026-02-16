«Разделение ролей»: Адвокат раскрыл требование родственников жертв «Крокуса» к суду
Адвокат Трунов: родственники жертв «Крокуса» настаивают на высшей мере наказания
Адвокат Игорь Трунов рассказал о позиции родственников потерпевших при теракте в «Крокус Сити Холле» по наказанию для обвиняемых.
В беседе с «NEWS.ru» Трунов отметил, что родные жертв настаивают на пожизненном заключении для виновных.
«У людей погибли близкие, причинён значительный вред, поэтому, естественно, такое жёсткое отношение к наказанию в данной ситуации. Конечно, мы понимаем, что было разделение ролей, что были пособники и посредники, но, тем не менее, наше законодательство не подразумевает возможность отличной позиции подзащитного и его адвоката», — пояснил юрист.По прогнозу Трунова, большинство фигурантов дела, вероятно, проведут остаток жизни в колонии. Он связал это с тем, что тяжесть инкриминируемого им преступления чрезвычайно велика, а приговор, несмотря на общую гуманность российского правосудия, будет суровым.