«Разделение ролей»: Адвокат раскрыл требование родственников жертв «Крокуса» к суду

16 февраля 2026, 17:43

Адвокат Трунов: родственники жертв «Крокуса» настаивают на высшей мере наказания

Фото: медиасток.рф

Адвокат Игорь Трунов рассказал о позиции родственников потерпевших при теракте в «Крокус Сити Холле» по наказанию для обвиняемых.





В беседе с «NEWS.ru» Трунов отметил, что родные жертв настаивают на пожизненном заключении для виновных.

«У людей погибли близкие, причинён значительный вред, поэтому, естественно, такое жёсткое отношение к наказанию в данной ситуации. Конечно, мы понимаем, что было разделение ролей, что были пособники и посредники, но, тем не менее, наше законодательство не подразумевает возможность отличной позиции подзащитного и его адвоката», — пояснил юрист.