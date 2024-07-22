Ивлеева погасила задолженность перед ФНС в 11,3 миллиона рублей

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Долг перед налоговой в 11,3 миллиона рублей погасила блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева после запрета на регистрационные действия с жилплощадью и автомобилем Lamborghini. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ФССП.
Там уточнили, что запрет на регистрационные действия был наложен в отношении земельных участков. Кроме того, приставы арестовали деньги на банковских счетах Ивлеевой.
Исполнительное производство в отношении Ивлеевой открыли 27 июня. Сумма задолженности составила 11 352 875 рублей.
Ранее сообщалось, что Ивлеевой запретили выезжать из страны в связи с долгами перед налоговой.
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«В результате принятых мер блогер оплатила всю сумму долга», — сообщили сотрудники ведомства.
Исполнительное производство в отношении Ивлеевой открыли 27 июня. Сумма задолженности составила 11 352 875 рублей.
Ранее сообщалось, что Ивлеевой запретили выезжать из страны в связи с долгами перед налоговой.
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Никита Кротов