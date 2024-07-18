Суд арестовал Lamborghini Ивлеевой за долги по налогам

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Автомобиль Lamborghini, принадлежавший блогеру Насте Ивлеевой, арестовал суд за долги по налогам. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что запрет касается регистрационных действий. Кататься на своем железном коне селебрити пока еще может.
При этом иномарка уже насобирала штрафов на 100 тысяч рублей за превышение скоростного режима. Все оплачены, не считая последнего, который «прилетел», когда накануне Ивлеева превысила скорость, двигаясь по Московскому большому кольцу. Всего насчитывается 72 штрафные санкции.
Сегодня Ивлеева должна налоговикам практически 21 миллион рублей. По словам представителей блогерши, они не комментируют налоговую тему.
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Никита Кротов