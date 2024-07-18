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Суд арестовал Lamborghini Ивлеевой за долги по налогам

SHOT: Суд арестовал Lamborghini Ивлеевой за долги по налогам
18 июля 2024, 15:35
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Автомобиль Lamborghini, принадлежавший блогеру Насте Ивлеевой, арестовал суд за долги по налогам. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что запрет касается регистрационных действий. Кататься на своем железном коне селебрити пока еще может.


При этом иномарка уже насобирала штрафов на 100 тысяч рублей за превышение скоростного режима. Все оплачены, не считая последнего, который «прилетел», когда накануне Ивлеева превысила скорость, двигаясь по Московскому большому кольцу. Всего насчитывается 72 штрафные санкции.

Сегодня Ивлеева должна налоговикам практически 21 миллион рублей. По словам представителей блогерши, они не комментируют налоговую тему.

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#новости
Журналистку Светлану Прокопьеву* объявили в розыск — МВД
18 июля 2024, 14:56

Фото: istockphoto/???? ??????

Журналистку Светлану Прокопьеву*, внесенную в реестр иноагентов и признанную виновной в оправдании терроризма, объявили в розыск. Это следует из карточки, опубликованной на сайте ведомства.
«Прокопьева Светлана Владимировна. 01.10.1979 г. р. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в сообщении, однако статья при этом не указана.

В феврале 2019 года на журналистку открыли дело о публичных призывах к осуществлению терактов и публичном оправдании терроризма.

В 2020 суд назначил Прокопьевой штраф в полмиллиона рублей. В сентябре прошлого года ее оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию российских войск. С июня 2023 года женщина находится в реестре иноагентов. Сейчас она проживает за границей.

*Признана иноагентом в РФ.

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#терроризм
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Многолетние убийства, кражи и разбой в 2000-е: за что арестовали экс-сотрудника МВД
Полковник МВД РФ в отставке арестован по делу банды киллеров из спецназа
18 июля 2024, 14:54

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

17 июля текущего года Басманный суд Москвы арестовал бывшего полковника МВД России Владимира Новгородова по статье об убийствах и незаконном обороте оружия.
О том, сколько лет длилась преступная деятельность Новгородова, какими методами пользовалась банда и каковы результаты проведенного в отношении преступной группировки расследования, расскажет редакция «Радио 1».

Многолетняя преступная деятельность


Участники банды киллеров были задержаны в декабре прошлого года. Согласно информации следствия, они совершали преступления на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области, Красноярского края и других субъектов с 1998 года. Участники преступной группировки обвинялись по 30 преступлениям, среди которых — убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году. Предполагается, что банду возглавляли бывший военнослужащий ВС России и сотрудник спецназа СОБРа, который погиб в ДТП в 2006 году, тем самым избежав наказания.

Жестокие методы банды


Отмечается, что банда совершала заказные убийства и похищения людей с целью вымогательства. После получения денег жертв убивали, а их тела топили, привязывая к ногам гири. В число жертв преступников также вошли похищенные и убитые владелец коммерческой компании и ее бухгалтер в том же году в Москве.

Результаты расследования


Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что злоумышленникам инкриминируется порядка тридцати особо тяжких преступлений. В состав группировки входили около двадцати человек.

Задержанный 17 июля 2024 года Владимир Новгородов умышленно и в составе организованной группы дистанционно взорвал самодельное взрывное устройство в Одинцовском районе Подмосковья. Так он намеревался совершить заказное убийство трех человек. Также, согласно данным СК, Новгородов хранил у себя дома взрывчатые вещества и взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Обвинения и статьи УК РФ


Главное следственное управление СКР предъявило обвинения обвиняемым по нескольким статьям УК РФ, включая убийство двух или более лиц, разбой, похищение человека организованной группой, вымогательство, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконный оборот оружия.

В настоящее время главного фигуранта дела арестовали на два месяца — до 16 сентября 2024 года.

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#вымогательство
#боеприпасы
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В Москве бывшего военнослужащего США приговорили к 13 годам лишения свободы
18 июля 2024, 14:49

Фото: istockphoto / Zolnierek

В Москве был вынесен приговор бывшему американскому десантнику Лику — 13 лет колонии.
В Москве Хамовнический суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина США Трэвиса Лика, бывшего американского десантника. Его признали виновным в деле о наркотиках. Об этом сообщили в РИА Новости.

«Суд окончательно назначил Лику наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.Восемь лет колонии общего режима также получила его сообщница — 24-летняя жительница Москвы Вероника Грабанчук», — сказал собеседник агентства.

В январе-июне 2023 года Лик и Грабанчук, по версии следствия, расфасовывали наркотики, которые в тайниках-закладках размещала девушка. Дома у Лика нашли мефедрон и МДМА. Он вину не признал, а Грабанчук признала.

В июне 2022 года Лик арестовали по обвинению в производстве и сбыте, а также в хранении наркотиков. Мать Лика уточнила, что её сын с 12 лет служил в ВВС США и последние 10 лет жил в России, сотрудничая с российскими рок-группами.

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#новости
#сын
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Появились новые подробности ДТП с участием бизнесмена Муртазалиева в Дагестане
Сбивший силовиков в Махачкале оказался наркоторговцем
18 июля 2024, 14:12

Фото: istockphoto/blinow61

Сбивший силовиков в Махачкале бизнесмен Тимур Муртазалиев подозревается в наркоторговле. Об этом сообщает NEWS. Ранее была информация, что совладелец сети ресторанов «Аксакал» попытался скрыться от полицейских, проводивших рейд против распространения запрещенных веществ.
Когда его остановили, он отказался открывать двери, а затем сбил двух стражей порядка, стоявших у него на пути. Лихач задержан, против него уже завели уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Муртазалиеву грозит тюремный срок в 20 лет лишения свободы. Его дом сейчас обыскивают.

Перед этим сообщалось, что в Талдоме правоохранители задержали наркокурьера при попытке сбыта наркотических средств.

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#полиция
#новости
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В Ульяновске задержали имама за перевод денег террористам
18 июля 2024, 14:03

Фото: istockphoto / BrianAJackson

ФСБ сообщила о том, что имам ульяновской мечети задержан за отправку денежных средств террористам.
Сотрудники ФСБ задержали имама-хатыба Центральной религиозной организации «Центральное духовное управление мусульман Ульяновской области». Об этом сообщило издание «Татарские новости Ульяновской области», ссылаясь на региональное управление ведомства.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в 2016 году человек перевёл деньги на банковскую карту, подконтрольную членам запрещённой на территории России международной террористической организации. Он финансировал преступную деятельность в Сирии. Во время обыска у имама нашли блокноты с личными записями, банковские карты и запрещённую религиозную литературу. Против него возбудили уголовное дело по статье 205.1 УК РФ», — говорится в материале

Также правоохранительные органы намерены установить других лиц, причастных к этому делу

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Лишенного прав за езду под барбитуратами помощника российского министра поймали за рулем
Лишенного прав помощника министра МЧС Крыма поймали за рулем Range Rover
18 июля 2024, 14:00

Фото: iStock/Fedorovekb

В Крыму полиция поймала за рулем автомобиля помощника министра МЧС Крыма Ингмара Левчика, который ранее был лишен прав. Об этом пишет Telegram-канал Mash на волне.
Отмечается, что Левчика задержали в среду, 17 июля, на перекрестке проспекта Победы и улицы 51-й Армии. Мужчину это возмутило, и он пригрозил правоохранителям увольнением. Теперь чиновнику грозит пятнадцать суток ареста.

Левчик занял пост помощника министра МЧС Крыма Сергея Садаклиева в 2022 году. Уже через год его лишили водительского удостоверения за езду под барбитуратами. Также известно, что мать задержанного — Наталья Лапшина — возглавляла администрацию Мирновского сельского поселения, однако была уволена по причине махинаций.

В настоящее время Левчик находится в Железнодорожном райотделе полиции, где ожидает судебного заседания.

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#мать
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В МЧС сообщили, что террористы использовали бензин для поджога «Крокуса»
18 июля 2024, 13:51

Фото: Пресс-служба МЧС РФ

Бензин или бензин, смешанный с маслом, применили террористы для поджога «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
Теракт в концертном зале произошел вечером, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Бандиты атаковали посетителей, а затем устроили пожар. Трагедия унесла жизни 145 человек.

Всего в уголовном деле 20 обвиняемых, включая нападавших, тех, кто продал им машину, сдавшего жилье, подозреваемого в финансировании исполнителей теракта и других фигурантов.

Подмосковные власти контактируют с потерпевшими семьями. Решен вопрос о создании мемориала в память о погибших в результате страшной трагедии.

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#мчс
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Семья только вернулась из отпуска и исчезла: шансов выжить не было ни у кого
В Питере погибла семья, вернувшаяся из отпуска
18 июля 2024, 13:39

Фото: istockphoto / Thomas Pajot

Днём 17 июля в Ленинградской области на станции Дивенская произошла страшная трагедия на ж/д путях.
На железнодорожных путях перед «Ласточкой» неожиданно появилась иномарка «Рено», в которой находились люди. Из-за того, что всё произошло слишком быстро, машинист не успел затормозить и сбил автомобиль. Удар был настолько сильным, что машину буквально разорвало на части, сообщили в материале ​Комсомольской правды.

Истинные масштабы трагедии стали ясны лишь тогда, когда первые люди добрались до места происшествия.

«В Гатчинском районе на железнодорожном переезде станции «Дивенская» произошло столкновение электрички «Ласточка» и автомобиля «Рено». Движение по железной дороге было остановлено в связи с остановкой электропоезда. В результате ДТП погибло четыре человека, двое из них — дети 12 лет», — говорится в официальном сообщении ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Машинист электропоезда обвиняет себя в аварии и просит прощения у родственников погибших. Неизвестно, как семья оказалась в этой местности, но, судя по записям в соцсетях, они недавно вернулись из отпуска, который провели, путешествуя по России.

«За две недели мы проехали 3600 километров. Посетили Ветлугу, Нижний Новгород, озеро Светлояр, Вологду, деревню Простоквашино, музеи кружева и масла в Вологде. Купались, ездили на рыбалку, побывали на местных праздниках и даже катались на каракатах», — говорится в публикациях погибшей.

В настоящий момент проводится расследовании и выяснение подробностей аварии.

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Подросток в Пермском крае изнасиловал 14-летнюю знакомую и утопил ее в карьере
18 июля 2024, 13:30

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Подросток в Пермском крае изнасиловал 14-летнюю знакомую и утопил ее в водоеме. Об этом сообщает региональное СУСК РФ, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел 15 июля на берегу водоема в Кудымкарском округе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый изнасиловал 14-летнюю девушку, а также совершил в отношении нее другие действия сексуального характера. Чтобы сокрыть следы преступления, он утопил её в водоеме карьера.

Тело девочки обнаружили 16 июля в ходе поисково-спасательных мероприятий. Заявление в отдел полиции о пропаже девочки подала ее бабушка из деревни Демина. Она рассказала, что внучка уехала кататься на велосипеде и не вернулась домой.

По словам обвиняемого, погибшая оказывала ему сопротивление. Преступник дважды ударил ее локтем, она плакала. Сейчас несовершеннолетний заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что житель Армавира зарезал участника СВО рядом с кафе. Его объявили в розыск. Инцидент произошел в ночь на 14 июля 2024 года. Местный житель нанес участнику спецоперации не менее одного удара ножом в область живота. После этого он скрылся с места происшествия.

Шурыгина, пережившая наркотическую зависимость, рассказала о непростом периоде в жизни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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