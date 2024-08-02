Ивлеева снова задолжала ФНС

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Блогер Анастасия Ивлеева вновь должна налоговой кругленькую сумму, а именно, 3,7 миллиона рублей. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, точная сумма долга составляет три миллиона 766 тысяч. Совсем недавно Ивлеева выплатила почти 21 миллион, полностью погасив налоговую задолженность.
Ведущей грозили запретом на выезд из страны, а земельные участки, квартиру и машину арестовали судебные приставы. В частности, был установлен запрет на регистрационные действия с имуществом.
А между тем, помимо живых должников, в списках значатся и мертвые. Недавно выяснилось, что Борис Березовский после смерти задолжал стране примерно миллиард рублей. Взыскать долги с наследников можно только, если кто-то из них участвует в процедуре наследования.
Читайте также:
Россиянам раскрыли не самую привлекательную черту наследства
Погрязший в долгах шахтер нашел алмаз стоимостью почти сто тысяч долларов
«Крабовый король» Кан оставил долги на 336 миллиардов долларов
Никита Кротов