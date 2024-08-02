Ивлеева снова задолжала ФНС

Блогер Анастасия Ивлеева вновь должна налоговой кругленькую сумму, а именно, 3,7 миллиона рублей. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, точная сумма долга составляет три миллиона 766 тысяч. Совсем недавно Ивлеева выплатила почти 21 миллион, полностью погасив налоговую задолженность.