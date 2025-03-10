Московский суд оштрафовал Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов

Артемий Лебедев (Фото: telegram/temalebedev)
Артемий Лебедев со второго раза был оштрафован московским судом за публичное осквернение религиозных символов. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, первый протокол на Артемия поступил в суд еще в конце февраля, но его вернули заявителю. Во второй раз уже проблем не было и 7 марта суд признал виновным Лебедева в умышленном осквернении религиозных символов.
Дизайнеру назначили штраф, размер которого пока неизвестен. Согласно статье, для физических лиц он варьируется от 30 до 50 тысяч рублей, а для должностных от 100 до 200 тысяч.
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Дизайнеру назначили штраф, размер которого пока неизвестен. Согласно статье, для физических лиц он варьируется от 30 до 50 тысяч рублей, а для должностных от 100 до 200 тысяч.
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Иван Мусатов