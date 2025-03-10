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Московский суд оштрафовал Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов

Артемий Лебедев (Фото: telegram/temalebedev)

Артемий Лебедев (Фото: telegram/temalebedev)

Артемий Лебедев со второго раза был оштрафован московским судом за публичное осквернение религиозных символов. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, первый протокол на Артемия поступил в суд еще в конце февраля, но его вернули заявителю. Во второй раз уже проблем не было и 7 марта суд признал виновным Лебедева в умышленном осквернении религиозных символов.

Дизайнеру назначили штраф, размер которого пока неизвестен. Согласно статье, для физических лиц он варьируется от 30 до 50 тысяч рублей, а для должностных от 100 до 200 тысяч.

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Тарасов день 10 марта: что нужно делать, чтобы сохранить жизненную силу и здоровье, народные приметы
10 марта 2025, 03:13

Фото: iStock/6okean

В народном календаре 10 марта — Тарасов день, также его называют Тарасий-Бессонный или Тарасий-кумовщик. В этот день по поверьям предков нельзя много спать дабы не навлечь на себя весеннюю лихорадку (кумоху).
Православные верующие в этот день вспоминают святителя Тарасия, патриарха Константинопольского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Ivan_Varyukhin

Святитель Тарасий, патриарх Константинопольский, происходил из знатного рода. Он родился и вырос в Константинополе, получил хорошее образование. При дворе императора Константина VI и его матери, святой царицы Ирины, Тарасий быстро достиг звания сенатора.

В то время в Церкви были иконоборческие смуты. Святой патриарх Павел, не поддерживая иконоборчество, из-за слабости характера ушёл в монастырь и принял схиму. Он предложил святому Тарасию стать его преемником. Тарасий долго отказывался, считая себя недостойным, но уступил общему желанию, поставив условие созыва Вселенского Собора для осуждения иконоборчества.

В 784 году он был возведён на патриарший престол. В 787 году под председательством святителя Тарасия в Никее состоялся VII Вселенский Собор, утвердивший почитание святых икон. Святитель мудро управлял Церковью 22 года, вёл строгую аскетическую жизнь, помогая старикам, нищим, сиротам и вдовам. Он устраивал для них трапезу на Пасху и сам им прислуживал.

Святитель бесстрашно обличил царя Константина Порфирородного, когда тот оклеветал свою супругу, императрицу Марию, чтобы заточить её в монастырь и жениться на родственнице. Тарасий решительно отказался расторгнуть брак, за что подвергся гонениям.

Вскоре Константин был свергнут. Святитель Тарасий скончался в 806 году. Перед смертью бесы пытались приписать ему грехи, которых он не совершал. Святитель отвечал: «Я не виновен в том, в чём вы меня обвиняете. Вы ложно клевещете на меня, у вас нет надо мной никакой власти». Он был погребён в монастыре на Босфоре, и у его гроба совершались многочисленные чудеса.

Приметы дня


Фото: iStock/Ivan_Varyukhin

  • Если вороны на Тарасия сильно каркают — лето будет дождливым.
  • Спокойные и медленно плывущие облака в этот день предвещали скорейшее весеннее потепление.
  • Считалось, что погода будет солнечной летом, если 10 марта на улице тепло.
  • Если в Тарасов день идет дождь или снег с дождем — стоит ожидать скорого похолодания.

Что можно делать 10 марта


Фото: iStock/krblokhin

  1. В этот день стоить почтить память святого Тарасия. Если есть возможность, то стоит сходить в церковь и поставить свечи за упокой Тараса Бессонного, а также помолиться. К святому Тарасию обращаются с просьбой о защите и исцелении от недугов, а также о содействии в различных начинаниях и в периоды жизненных испытаний.
  2. В этот день принято заниматься высаживанием рассады и другими огородными и садовыми работами.
  3. Помимо этого, в день памяти Тарасия, согласно народным верованиям, православные христиане могут изготовить амулет, который защитит их от злых сил и недугов.

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Что нельзя делать в этот день


  1. Мыслить в негативном ключе. Сегодняшний день наделён мощной энергетикой, и всё, о чём вы подумаете, вернётся к вам в удвоенном виде. Если же в голову закралась плохая мысль, то нужно трижды плюнуть через левое плечо.
  2. Стричь волосы или делать с ними что-либо. Если вы стрижёте волосы в этот день, то обрезаете не только их, но и свою жизненную силу и здоровье.
  3. Женщинам нельзя укладывать ребенка спать днем. В народе верили, что мать, уложившая чадо днем, не сможет потом спокойно его разбудить.

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Wildberries пытается заменить «Почту России» и начинает отправлять посылки через пункты выдачи
Wildberries и Russ начнут отправлять посылки клиентов через пункты выдачи
10 марта 2025, 03:08

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Компания Wildberries совместно с Russ запускает новый сервис под названием WB Track, который позволит клиентам отправлять свои посылки через пункты выдачи. Об этом пишет ТАСС.
«В настоящее время услуга доступна в пилотном режиме для отправлений из 100 ПВЗ Wildberries в Москве и в другие регионы России. Уже в ближайшие месяцы сервис начнет активно расширяться на всю сеть пунктов выдачи маркетплейса в стране», — рассказали в пресс-службе компании агентству.

Стоимость отправления посылки будет зависеть от ее габаритов. Последнее также повлияет и на сроки доставки. К тому же учитывается и дальность отправления. К примеру, из Москвы в Санкт-Петербург посылка будет идти один день, а из столицы в Хабаровск около восьми дней.

На сегодняшний день в России и странах СНГ функционирует почти 60 тысяч пунктов выдачи заказов Wildberries.

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22-летний принц скончался от редкой генетической болезни
09 марта 2025, 22:40

Фото: iStock/ NetPix

Принц Люксембурга Фредерик скончался в 22 года из-за тяжелого заболевания. О кончине Фредерика сообщил таблоид TMZ со ссылкой на его родителей, принц Роберт Люксембургский и Джулия.
Мама и папа принца поделились, что Фредерик ушел из жизни 1 марта. Накануне смерти, 28 февраля, молодой человек попрощался со своими родными, сказав добрые и мудрые слова.

«Даже в свои последние минуты он сохранял чувство юмора и безграничное сострадание», — откровенничали родители.

Роберт Люксембургский отметил, что в последние дни сын практически не мог говорить, но спросил его: «Папа, ты гордишься мной?». Ответ был простым, и принц его слышал много раз.

Фредерик страдал от редкого генетического заболевания POLG — митохондриальной болезни. Страшный диагноз ему поставили в 14 лет. У принца остались старшие сестра и брат — Шарлотта и Александр.

Близкие Фредерика собираются и дальше помогать фонду, который изучает это заболевание, от имени Фредерика.

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Новые выбросы мазута зафиксированы на береговой линии Анапы
09 марта 2025, 13:38

Фото: iStock/dehooks

Несколько новых выбросов мазута обнаружены на пляжах Анапы после ЧП с танкерами. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Отмечается, что выбросы были зафиксированы командами муниципалитетов Краснодарского края в ходе мониторинга своих участков территории.

На двух участках обнаружения мазута работают команды из Красноармейского района и Геленджика. Также новые выбросы нефтепродуктов на своих территориях зафиксировали команды Абинского и Выселковского районов.

Кроме того, повторные выбросы мазута выявили команды Кавказского, Мостовского и Лабинского районов.

В оперштабе подчеркнули, что новые фракции нефтепродуктов ликвидируются в первую очередь.

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Путин поздравил народную артистку РФ Ларису Голубкину с юбилеем
09 марта 2025, 12:54

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин поздравил знаменитую артистку театра и кино Ларису Голубкину с юбилеем. Сегодня, 9 марта, легендарная исполнительница роли кавалерист-девицы Шурочки Азаровой в «Гусарской балладе» отмечает своё 85-летие.
Соответствующая поздравительная телеграмма главы государства опубликована на официальном сайте Кремля. Российский лидер отметил яркий, щедрый и самобытный талант актрисы, которым на протяжении более чем полувека восхищаются миллионы зрителей.

«Вы в полной мере реализовали свой творческий потенциал и в кино, и на эстраде, и на сцене родного для вас Центрального академического театра Российской Армии. Миллионы ценителей искусства восхищаются Вашим неподражаемым артистизмом и обаянием, прекрасными вокальными данными», — написал Путин в тексте поздравления.

В заключение президент пожелал любимице публики здоровья, оптимизма, бодрости духа и всего самого доброго.

Лариса Голубкина родилась в Москве 9 марта 1940 года. Её кинодебютом после окончания ГИТИСа стала роль Шурочки Азаровой в военно-патриотической комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно». По иронии судьбы это произведение было написано в 1940 году, в год рождения актрисы.

Среди её заметных киноработ можно вспомнить также «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаки» и другие. За великим Андреем Мироновым, сыгравшим в экранизации Джерома К. Джерома сразу шесть (!) ролей, Голубкина была замужем вплоть до смерти актёра в 1987 году. Больше замуж заслуженная и народная артистка России не вышла.

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