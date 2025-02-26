Лидера «Три дня дождя» Глеба Викторова осудили за поддельное водительское удостоверение

Глеб Викторов (фото: Telegram @everydayrain)
Лидера группы «Три дня дождя» Глеба Викторова судили в Москве по уголовному делу о поддельных правах. Об этом пишет Telegram-канал PostNews.
Отмечается, что поддельное водительское удостоверение 29-летний музыкант купил в июне 2024 года, а уже в августе его остановили сотрудники ДПС и усомнились в подлинности документа.
Выяснилось, что права были напечатаны на принтере, а номер на них стоял тот же, что и на старом документе Викторова.
Суд по уголовному делу завершился в октябре 2022 года. Тогда музыкант полностью признал свою вину и получил наказание в виде двух месяцев ограничения свободы. Ему запрещено было покидать место жительства и необходимо было отмечаться в надзорных органах.
Также певцу выписали штраф за управление без водительского удостоверения.
До этого случая музыкант неоднократно нарушал закон. В августе 2020 года он сел за руль в нетрезвом виде. Викторова задержали и лишили права вождения на полтора года.
В автопарке лидера группы «Три дня дождя» два автомобиля – новая Audi A6 и Porsche 911 Turbo S.
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Выяснилось, что права были напечатаны на принтере, а номер на них стоял тот же, что и на старом документе Викторова.
Суд по уголовному делу завершился в октябре 2022 года. Тогда музыкант полностью признал свою вину и получил наказание в виде двух месяцев ограничения свободы. Ему запрещено было покидать место жительства и необходимо было отмечаться в надзорных органах.
Также певцу выписали штраф за управление без водительского удостоверения.
До этого случая музыкант неоднократно нарушал закон. В августе 2020 года он сел за руль в нетрезвом виде. Викторова задержали и лишили права вождения на полтора года.
В автопарке лидера группы «Три дня дождя» два автомобиля – новая Audi A6 и Porsche 911 Turbo S.
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Анастасия Чинкова