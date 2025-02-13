Пять разводов, 10 детей и побег из США: чем прославился скандально известный Артемий Лебедев

Артемий Лебедев (фото: РИА Новости / Алексей Никольский)
Артемий Лебедев — дизайнер, блогер и предприниматель, стоящий у истоков российской веб-дизайн-индустрии. Он основал и возглавил «Студию Артемия Лебедева», ранее известную как WebDesign, а также занимает пост директора по дизайну во «ВКонтакте».
На сегодняшний день Артемий Лебедев — один из самых известных дизайнеров России, который разрабатывает логотипы и визуальные концепции не только для крупных компаний, но и для целых городов.
Кроме того, он популярный блогер, писатель, предприниматель и многодетный отец, а последнее звание считает для себя самым значимым. К юбилею одного из самых известных дизайнеров страны «Радио 1» расскажет самые любопытные факты о его карьере и жизни.
Биография Артемия Лебедева
Детство
Артемий Лебедев родился в 1975 году в Москве в творческой семье. Его мать, писательница Татьяна Толстая, и отец, профессор филологии Андрей Лебедев, с ранних лет решили, что домашнее образование будет для сына полезнее детского сада.
Родословная Лебедева заслуживает отдельного внимания: по материнской линии он является правнуком писателя Алексея Толстого, автора «Золотого ключика, или Приключений Буратино». А его отец, профессор философии и кандидат филологических наук, был сыном генерал-полковника Валентина Лебедева. Кроме того, в семье есть и иностранные корни — бабушка Артемия по отцовской линии была гречанкой.
Артемий Лебедев (фото: Instagram* /@temalebedev)
Увлечение дизайном появилось у него ещё в начальной школе — именно тогда он создал свой первый логотип. В 1989 году его мать пригласили преподавать русскую литературу в США, и семья переехала в Балтимор. Артемий вместе с братом и сестрой поступил в престижную местную школу. Но подросток прожил там всего год.
В 16 лет он принял самостоятельное решение вернуться в Россию, заявив, что американская культура ему не близка. Позже он не раз признавался, что именно в Москве чувствовал себя по-настоящему свободным.
«Там нет свободы. Я вернулся сознательно и добровольно. Сам — в 16 лет. У меня была полноценная социальная жизнь здесь. Это был запас радости. Я люблю Москву. Сейчас это вообще самым классный город», — говорил он.
После возвращения Лебедев жил у тёти, окончил школу и поступил на факультет журналистики МГУ, выбрав его скорее из-за невысокого проходного балла, чем из-за интереса к профессии. Однако завершить обучение ему не удалось — его отчислили.
Артемий Лебедев в 16 лет (фото: Instagram* /@temalebedev)
Юность и начало карьеры
В 17 лет Артемий стал учеником Аркадия Троянкера — иллюстратора, дизайнера и арт-директора журнала «Итоги». Троянкер не был силён в работе с компьютером, поэтому часто просил Лебедева о помощи с вёрсткой. Артемий не только выполнял технические задачи, но и параллельно впитывал основы дизайна и оформления. Впоследствии Троянкер называл его своим лучшим учеником.
Ему не было и 20 лет, когда он основал свою первую студию веб-дизайна. На тот момент за этим названием стоял всего один человек — он сам, а собственного офиса у студии не было. Тем не менее, Артемий с самого начала оценивал свою работу высоко: за первый проект он запросил 3000 долларов.
Когда накопил достаточно средств, арендовал офис и нанял сотрудников. Причём внутри компании действует жёсткое правило — разглашение зарплат под запретом, поскольку Лебедев считает, что это мешает коллективу работать с полной отдачей.
«Это основной секрет управления творческим коллективом. Как только люди начнут произносить размер зарплаты, место работы превратится в серпентарий. Гадюки в банке, которые рассуждают: "Ага, Петров сделал в пять раз меньше, а получил на пять тысяч больше"», — объяснил дизайнер.
Артемий Лебедев (фото: Instagram* /@temalebedev)
Проекты Артемия Лебедева
Сначала студия Лебедева занималась только веб-дизайном, но вскоре Артемий понял, что способен на большее. Он начал брать заказы на всё подряд — от смартфонов до микроволновок. Уже в начале пути среди клиентов студии были Альфа-Банк, Microsoft и Samsung.
С 1998 года «Студия Артемия Лебедева» остаётся его главным проектом. За годы работы она сотрудничала с Nissan, General Motors, Hewlett Packard, Xerox, Procter & Gamble и Центробанком России. А созданный студией логотип «Яндекса» прослужил 13 лет и лишь слегка изменился в 2021 году.
Позже Лебедев увлёкся разработкой логотипов для городов. В 2009 году он предложил Перми символ в виде красной буквы «П», но местные жители не оценили такую идею. Несмотря на критику, Лебедев продолжил работать в этом направлении и создал логотипы для Казани, Рязани, Ярославля, Костромы, Ельца, Калужской области и Одессы.
Затем студия получила крупный заказ от Московского метрополитена. Она разработала новый сайт подземки и обновила систему навигации — от схем движения поездов до табличек на станциях. Вскоре транспортная тематика стала одним из главных направлений студии: её проекты можно увидеть в аэропортах, на остановках и дорожных знаках по всей России.
Схема московского метрополитена, разработанная дизайн-студией Артемия Лебедева (фото: РИА Новости / Константин Родиков)
«Хочется на свете не только жить и зарабатывать деньги, хочется что-то после себя оставить. Есть вещи, типа схема метро. Это было важно сделать. Мы ее сделали, и есть чем гордиться. Она сама себя не сделает. И у города нет никогда желания сделать хороший дизайн. Никто такую задачу никому не ставит. Это может случайно получиться, если те, кто получил заказ, оказались заинтересованными в том, чтобы было красиво», — рассказал он.
Веб-дизайн при этом тоже остаётся важной частью работы. Сайт от Лебедева стал статусной вещью — вроде пальто от Armani. В числе его клиентов Wildberries, «Билайн», KFC, «Газпром», а также госструктуры и музеи, например, РАНХиГС и Третьяковская галерея.
Кроме того, в 2007 году Лебедев выпустил книгу «Ководство. Параграфы о дизайне», а также серию детских изданий «Смотри, что у меня есть!», созданных в соавторстве с художником Эдуардом Катыхиным для развития ассоциативного мышления. Кроме того, он регулярно путешествует по России, читая лекции о дизайне.
Карьера блогера
Помимо дизайна, который Лебедев называет делом своей жизни, он известен и как блогер. С 2001 года он активно вёл «Живой журнал» под псевдонимом «tema», считая эту платформу самым живым интернет-пространством тех лет. В 2008 году, по приглашению «Коммерсанта», стал представителем акционеров компании «Суп», которая владела русскоязычным сегментом ЖЖ.
Артемий Лебедев (фото: Instagram* /@temalebedev)
Летом того же года его блог временно заблокировали из-за фотографии полуобнажённой девушки, которую администрация сочла несовершеннолетней. Однако 12 июня доступ был восстановлен. В декабре 2020 года Лебедев объявил о закрытии блога в ЖЖ и переезде на платформу Teletype. С 2019 года он ведёт YouTube-канал, где обозревает новости в рубрике «Самые честные новости», а также делает тревел-блоги и анализирует дизайн в «Бизнес-линче».
В 2021 году Лебедев стал первым блогером, который превратил негатив в интернете в источник дохода. В прямом эфире на своих страницах в соцсетях он запустил необычный эксперимент: пользователи могли «отправить» ему пощёчину механической рукой, сделав донат в 10 000 рублей. За три часа он заработал 260 000 рублей, половину из которых пожертвовал на благотворительность.
22 февраля 2023 года его YouTube-канал, который недавно набрал более миллиона подписчиков, был заблокирован за нарушение правил платформы.
Артемий Лебедев (фото: Instagram* /@temalebedev)
Артемий Лебедев — путешественник
Кроме того, Лебедев — заядлый путешественник. В 2015 году он стал первым человеком из бывшего СССР и Восточной Европы, который посетил все 193 страны ООН. В своих поездках он изучает элементы городской среды — от светофоров и дорожных знаков до урн, остановок и почтовых ящиков.
«Сначала я вообще не знал, что хочу посетить все страны мира. Я вообще не знал, что хочу путешествовать. Но когда я начал, опять же ЖЖ помог, что я стал планировать поездки, чтобы было о чем написать, и плюс я стал получать кайф для себя — это в первую очередь», — поделился Лебедев.
Скандалы с участием дизайнера
Однажды Лебедев оказался в суде из-за конфликта с «Аэрофлотом». Дизайнер опубликовал резкий пост, возмущённый тем, что авиакомпания отказалась компенсировать ему отменённый рейс. Суд поддержал перевозчика и обязал удалить негативные комментарии и карикатуры из блога. Спустя несколько лет Лебедев вновь оказался в центре скандала, объявив конкурс на создание знака «Здесь могут быть оскорблены религиозные чувства верующих». Это вызвало волну негодования, но юридических последствий для него не имело — обсуждение быстро сошло на нет, оставив обе стороны недовольными.
Однако позже дизайнер снова столкнулся с критикой верующих, когда запустил конкурс «фотожаб» на снимок патриарха Кирилла. Это вызвало массовое возмущение, и хотя наказания не последовало, изображение в итоге пришлось удалить.
Артемий Лебедев (фото: Instagram* /@temalebedev)
В 2014 году Лебедев подверг критике советские памятники, что вызвало возмущение в обществе. А в 2015–2016 годах два ветерана Великой Отечественной войны отсудили у него компенсации за его высказывание о Бресте как о «городе трусов»: один получил 1 млн рублей, другой — 500 тысяч. В 2021 году Следственный комитет заинтересовался постом дизайнера, где он усомнился в святости мощей Сергия Радонежского. Рассматривалась статья об оскорблении чувств верующих, но правовых последствий не последовало.
В 2023 году YouTube заблокировал канал Лебедева с миллионом подписчиков за нарушение правил платформы. В ответ дизайнер обругал руководство видеохостинга и создал новый канал, но его закрыли через неделю. Теперь он публикует контент во «ВКонтакте» и на «Дзене».
Политическая позиция Лебедева
Артемий Лебедев не раз высказывался по поводу СВО. В феврале 2022 года он поддержал признание Россией независимости ЛНР и ДНР.
«Если Украина за семь лет не смогла признать ЛНР и ДНР, очень хорошо, что мы сделали это сами. Могли сделать чуть пораньше, но и сегодня сойдет», — сказал дизайнер во время стрима RT.
Осуждать спецоперацию не стал, а в 2023 году в интервью на канале «Эмпатия Манучи» заявил, что Россия допустила ошибку, начав её в 2022 году, а не в 2014-м, когда противник был менее подготовлен.
Артемий Лебедев (фото: Instagram* /@temalebedev)
Лебедев также резко критиковал тех, кто покинул Россию после начала СВО, утверждая, что они не оставят заметного следа в культуре других стран.
«Никто из наших дизайнеров не уехал за границу. Все сидят здесь, потому что у нас неплохо. У меня, кстати, даже из ближнего круга не особо кто-то уехал. Есть из знакомых, а из родных — нет. Кому они там на фиг нужны? Просто вопрос номер один — где они возьмут столько денег, такой уровень жизни? Если у них, конечно, есть свой домик во Франции и доход от виноградника, ну да, наверное, им там будет классно. Но я сомневаюсь, что таких людей много, что сложилась критическая масса», — сказал он.
Он высказывался за продолжение военных действий, призывал к оккупации Одессы и смене власти в Киеве. В 2022 году Украина внесла Лебедева в санкционные списки, а в 2023-м у него конфисковали две квартиры в Киеве.
«Моя хата теперь точно с краю. Жалко киевскую квартирку. Буду скучать по ней», — прокомментировал Лебедев.
Личная жизнь Артемия Лебедева
Артемий Лебедев утверждает, что был женат пять раз.
Одной из его супруг была журналистка Марина Литвинович, изучавшая социологию во Франции и окончившая МГУ. В 2001 году у них родился сын Савва.
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Позже Лебедев женился на дизайнере Алёне Ивановой. В этом браке появилось шестеро детей. Однако в сентябре 2022 года он сообщил о расставании, а официально развод был оформлен только в январе 2024-го. Причины разрыва не раскрывались. Ранее в интервью Ксении Собчак дизайнер признавался, что поддерживает идею многоженства в России. Дизайнер заявил, что всего у него 10 детей.
«Разные люди знают меня как дизайнера, путешественника, курсанта вертолётного клуба, алкоголика, блогера, ремонтника подъездов, дедушку Рунета, коллекционера, покупателя кефира (привет, Амрияздон!). Это всё прекрасные достижения, но есть одно качество, в котором я достиг самых больших высот, — отцовство», — заявил он.После развода Лебедев объявил в своём Telegram-канале, что находится в поиске новой избранницы. В августе он сообщил, что её нашёл. Известно лишь, что она значительно младше его, но её имя не раскрывается.
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