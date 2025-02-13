Пять разводов, 10 детей и побег из США: чем прославился скандально известный Артемий Лебедев

Артемий Лебедев — дизайнер, блогер и предприниматель, стоящий у истоков российской веб-дизайн-индустрии. Он основал и возглавил «Студию Артемия Лебедева», ранее известную как WebDesign, а также занимает пост директора по дизайну во «ВКонтакте».