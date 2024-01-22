Бывший глава Google: ВС РФ уничтожают все виды вооружения ВСУ с помощью БПЛА

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Российские силы изобрели комбинацию из беспилотников, при помощи которой им удаётся уничтожать все виды вооружения ВСУ, об этом написал бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт в своей статье для Foreign Affairs.
«Россия использует комбинацию из двух беспилотников отечественного производства, состоящую из разведывательного «Орлан-10» и ударного «Ланцет», для уничтожения всего, от дорогостоящих артиллерийских систем до боевых самолетов и танков», — прокомментировал нынешнюю ситуацию на линии боевого соприкосновения Шмидт.
По его словам, беспилотные летательные аппарат, которыми пользуются Вооружённые силы Украины, заметно отстают в техническом плане от тех, которые есть на вооружении у россиян. К тому же, отметил Шмидт, ВС РФ качественно используют средства РЭБ, с помощью которые удаётся успешно пресекать попытки ВСУ нанесли удары по российским позициям.
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Евгения Парфентьева