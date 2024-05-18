Суд вынес приговор желавшему воевать за Украину жителю Белгородской области

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Жителя Белгородской области, желавшего воевать в рядах украинской армии, приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
В конце октября прошлого года УФСБ сообщало о задержании местного жителя 1995 года рождения, который пытался незаконно пересечь границу и вступить в запрещённое в России вооружённое формирование ВСУ.
При обыске по месту жительства мужчины были обнаружены и изъяты боевая граната Ф-1, боеприпасы к огнестрельному оружию и значительное количество наркотических веществ.
Согласно решению Второго Западного окружного военного суда Москвы мужчину признали виновным в госизмене, участии в террористической организации, выращивании наркотических растений, незаконном изготовлении и хранении наркотиков, а также незаконном приобретении, сбыте и хранении взрывных устройств.
Ему вынесли наказание в виде тюремного заключения на срок девять лет.
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При обыске по месту жительства мужчины были обнаружены и изъяты боевая граната Ф-1, боеприпасы к огнестрельному оружию и значительное количество наркотических веществ.
Согласно решению Второго Западного окружного военного суда Москвы мужчину признали виновным в госизмене, участии в террористической организации, выращивании наркотических растений, незаконном изготовлении и хранении наркотиков, а также незаконном приобретении, сбыте и хранении взрывных устройств.
Ему вынесли наказание в виде тюремного заключения на срок девять лет.
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Анастасия Чинкова