Суд арестовал фигуранта по делу о взятке главному кадровику Минобороны

Фото: iStock/choochart choochaikupt
Басманный суд отправил в СИЗО фигуранта по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генштаба ВС РФ Юрию Кузнецову.
Как рассказали в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы, речь идет о Лёве Мартиросян. Ранее Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела против Кузнецова и его аресте.
По версии комитета, в 2021-2023 годах, находясь в должности начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, генерал получил взятку от представителей коммерческих структур. Взамен он совершил ряд действий в их пользу.
Мартиросяну избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года, добавили в ведомстве.
Читайте также:
У арестованного главного кадровика Минобороны РФ нашли дачу за 200 млн руб
Появились кадры особняка арестованного за взятку главного кадровика Минобороны
В Кремле оценили влияние кадровых перестановок в Минобороны на управление войсками
По версии комитета, в 2021-2023 годах, находясь в должности начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, генерал получил взятку от представителей коммерческих структур. Взамен он совершил ряд действий в их пользу.
Мартиросяну избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 12 июля 2024 года, добавили в ведомстве.
Читайте также:
У арестованного главного кадровика Минобороны РФ нашли дачу за 200 млн руб
Появились кадры особняка арестованного за взятку главного кадровика Минобороны
В Кремле оценили влияние кадровых перестановок в Минобороны на управление войсками
Алёна Самарева