Немецкого футбольного судью-гея* избили после предложения на стадионе

09 февраля 2026, 14:09

Немецкий футбольный арбитр Паскаль Кайзер подвергся нападению во дворе собственного дома вскоре после того, как сделал предложение своему партнеру* на стадионе. Об этом сообщает французская газета L'Équipe.