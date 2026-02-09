Достижения.рф

Немецкого футбольного судью-гея* избили после предложения на стадионе

Фото: iStock/MihailDechev

Немецкий футбольный арбитр Паскаль Кайзер подвергся нападению во дворе собственного дома вскоре после того, как сделал предложение своему партнеру* на стадионе. Об этом сообщает французская газета L'Équipe.



По информации издания, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье — спустя неделю после публичного признания. Ранее судья получал угрозы, в которых указывался его домашний адрес, и обращался в полицию. Правоохранители заверили, что непосредственной опасности нет.

Нападение произошло рядом с его местом жительства, подробности о состоянии арбитра не уточняются. Информация о возможных подозреваемых также пока не приводится.

Неделей ранее Кайзер сделал предложение своему партнеру* прямо на стадионе во время матча между «Кельном» и «Вольфсбургом». За происходящим наблюдали более 50 тысяч зрителей.

