Немецкого футбольного судью-гея* избили после предложения на стадионе
Немецкий футбольный арбитр Паскаль Кайзер подвергся нападению во дворе собственного дома вскоре после того, как сделал предложение своему партнеру* на стадионе. Об этом сообщает французская газета L'Équipe.
По информации издания, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье — спустя неделю после публичного признания. Ранее судья получал угрозы, в которых указывался его домашний адрес, и обращался в полицию. Правоохранители заверили, что непосредственной опасности нет.
Нападение произошло рядом с его местом жительства, подробности о состоянии арбитра не уточняются. Информация о возможных подозреваемых также пока не приводится.
Неделей ранее Кайзер сделал предложение своему партнеру* прямо на стадионе во время матча между «Кельном» и «Вольфсбургом». За происходящим наблюдали более 50 тысяч зрителей.
