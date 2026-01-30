Rendez-Vous требуют проверить на пропаганду ЛГБТ* после вечеринки в Куршевеле
Rendez-Vous требуют проверить на пропаганду ЛГБТ* после вечеринки в Куршевеле. Общественность обратила внимание на одного из гостей, который танцевал на столе. Дизайнер Никита Чекрыгин активно делится в соцсетях фото с мужчинами и ищет однополых партнеров для встреч*. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Он возглавляет российскую команду, работающую с французским брендом Maison David, права на которую недавно купила компания Rendez-Vous. Чекрыгин присоединился к ней всего несколько месяцев назад. На красной дорожке в Куршевеле бренд-директор сети и организатор вечеринки Алина Миева появилась в платье от Чекрыгина. Однако её фотографии вызвали вопросы из-за сходства с «рабочими» снимками бывшей украинской вебкамщицы.
Поведение мужчины на мероприятии и в соцсетях также привлекло внимание. Активисты из организации «Зов народа» заметили, что дизайнер публикует фотографии, которые могут быть расценены как провокационные. Он не стесняется демонстрировать свою близость к мужчинам* на публичных мероприятиях и делиться этим в интернете.
Общественные активисты уже обратились в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить сеть обувных магазинов на предмет пропаганды ЛГБТ*, а также оценить действия Чекрыгина в социальных сетях.
Читайте также:
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено