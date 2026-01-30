30 января 2026, 09:59

Фото: iStock/Deagreez

Rendez-Vous требуют проверить на пропаганду ЛГБТ* после вечеринки в Куршевеле. Общественность обратила внимание на одного из гостей, который танцевал на столе. Дизайнер Никита Чекрыгин активно делится в соцсетях фото с мужчинами и ищет однополых партнеров для встреч*. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.