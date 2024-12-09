Маск выразил недоумение на слова Зеленского о бессмысленности разговора с Трампом

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Илон Маск выразил удивление по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского о роли Дональда Трампа в вопросе вступления Украины в НАТО. Речь идет о комментарии Зеленского, где он заявил, что обсуждение этой темы с Трампом не имеет смысла, поскольку тот пока не занимает пост президента США, а решение зависит от действующей администрации.
Ранее Зеленский сообщил о намерении обсудить перспективы вступления Украины в НАТО с Джо Байденом. Он подчеркнул, что именно действующий президент США имеет влияние на этот процесс.
На опубликованное видео с заявлением Зеленского Маск отреагировал в социальной сети X, использовав эмодзи с приподнятой бровью.
Ранее стало известно, что Вашингтон готовит на территории ФРГ бригаду ВСУ. Об этом написал в своем Telegram-канале Зеленский. Глава киевского режима уточнил, что украинская сторона получила также позитивную реакцию со стороны Франции.
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На опубликованное видео с заявлением Зеленского Маск отреагировал в социальной сети X, использовав эмодзи с приподнятой бровью.
Ранее стало известно, что Вашингтон готовит на территории ФРГ бригаду ВСУ. Об этом написал в своем Telegram-канале Зеленский. Глава киевского режима уточнил, что украинская сторона получила также позитивную реакцию со стороны Франции.
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Мария Моисеева