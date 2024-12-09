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Маск выразил недоумение на слова Зеленского о бессмысленности разговора с Трампом

Маск удивился словам Зеленского о Трампе и его роли во вступлении Киева в НАТО
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Илон Маск выразил удивление по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского о роли Дональда Трампа в вопросе вступления Украины в НАТО. Речь идет о комментарии Зеленского, где он заявил, что обсуждение этой темы с Трампом не имеет смысла, поскольку тот пока не занимает пост президента США, а решение зависит от действующей администрации.
Ранее Зеленский сообщил о намерении обсудить перспективы вступления Украины в НАТО с Джо Байденом. Он подчеркнул, что именно действующий президент США имеет влияние на этот процесс.

На опубликованное видео с заявлением Зеленского Маск отреагировал в социальной сети X, использовав эмодзи с приподнятой бровью.



Ранее стало известно, что Вашингтон готовит на территории ФРГ бригаду ВСУ. Об этом написал в своем Telegram-канале Зеленский. Глава киевского режима уточнил, что украинская сторона получила также позитивную реакцию со стороны Франции.

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Кадыров заявил, что речь Путина — сигнал всем недоброжелателям
Кадыров: речь Путина на вручении медалей Героям России стала сигналом Западу
09 декабря 2024, 23:04

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В Георгиевском зале Кремля состоялась церемония награждения медалями «Золотая Звезда» в честь Дня героев Отечества, который ежегодно отмечается 9 декабря. Церемония также стала символом силы и единства страны. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, выступление Путина направило четкий сигнал недоброжелателям: Россия не позволит подорвать свою целостность и суверенитет.
На мероприятие были приглашены более 300 человек, включая военных и гражданских, отличившихся особым мужеством. Среди них – Герои Советского Союза, Российской Федерации, кавалеры орденов Славы и Святого Георгия.

Президент России Владимир Путин отметил, что мужество бойцов, участвующих в специальной военной операции, вызывает гордость страны. Он подчеркнул, что миллионы россиян своим трудом способствуют укреплению Родины, объединенные любовью к России и чувством сопричастности к ее судьбе. По его словам, Россия опирается на правду, силу духа и оружие, что делает ее несокрушимой.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выступление президента в своем Telegram-канале, отметив, что единство народов России – ключ к ее силе.

«Сегодня Россию боятся и уважают во всем мире. Безусловно, это заслуга Владимира Владимировича. Он обозначил четкие приоритеты и дал ясный сигнал всем недоброжелателям, что не позволит подорвать целостность и суверенитет страны», — заключил Кадыров.
Ранее сообщалось, что Путин вручил звезды Героев России бойцам СВО, двоим — посмертно.

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Эрдоган обвинил Асада в бегстве из Сирии и оставлении ее городов в руинах
09 декабря 2024, 21:42

Реджеп Тайип Эрдоган (справа) (Фото: kremlin.ru)

Сложивший с себя полномочия сирийский президент Башар Асад сбежал из страны, оставив ее города в руинах, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, обратившись к нации.
«Асад бежал из Сирии, оставив многие города в руинах», — сказал он.
Эрдоган подчеркнул, что турецкая сторона всегда защищала территориальную целостность Сирийско-Арабской Республики с ее унитарным устройством, несмотря на враждебность режима последней.

«Мы никогда не стеснялись возвышать свой голос против несправедливого, незаконного, угнетения и преследования», — заключил Эрдоган.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Башар Асад получил политическое убежище в России. Сирийская оппозиция выступает за хорошие отношения с РФ, как важным мировым игроком.

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#реджеп тайип эрдоган
#новости
#терроризм
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Хинштейн предложил курским чиновникам «покаяться на берегу» за свои грехи
Хинштейн заявил, что без претензий примет увольнение курских чиновников
09 декабря 2024, 19:53

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн без претензий примет отставку чиновников региона, которые чувствуют, что не готовы к новому формату работы. Об этом политик сообщил в рамках оперативного совещания.
По словам Хинштейна, у каждого человека свой предел возможностей, по этой причине он с пониманием примет заявления от желающих уволиться. Врио губернатора также посоветовал покаяться тем, кто чувствует за собой какие-либо грехи.

При этом Хинштейн подчеркнул, что не настроен на резкие кадровые перестановки и революционные шаги.

Напомним, 5 декабря текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области.

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Путин присвоил Евкурову и Горемыкину воинское звание генерала армии
09 декабря 2024, 19:37

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил воинское звание генерала армии заместителям министра обороны РФ Виктору Горемыкину и Юнус-Беку Евкурову. Данный указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Евкуров занимает должность замминистра обороны с 2019 года. Горемыкин работал в российском военном ведомстве с 2000 года.

Соответствующим указом звание генерал-полковника присвоено заместителю министра обороны РФ Андрею Булыге, звание адмирала — заместителю главнокомандующего ВМФ России Владимиру Воробьеву. Также звание генерал-лейтенанта получил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

До этого российский лидер вручил бойцам СВО Золотые звезды Героев России. Торжественная церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля.

Ранее сообщалось, что глава российского государства распорядился установить День морской пехоты. Праздник будет ежегодно отмечаться 27 ноября. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Путин подписал указ о создании Совета по демографической и семейной политике
09 декабря 2024, 19:21

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский лидер Владимир Путин образовал Совет по реализации государственной демографической и семейной политики. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что новый совещательный орган возглавила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Согласно указу, в течение месяца она должна предоставить главе государства проект положения о совете, а также предложения по кандидатурам его членов.

Тем же указом Путин упразднил Совет по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что чтобы получить желаемые результаты в демографической и семейной политике, РФ необходимо Десятилетие семьи. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение на 30 суток
09 декабря 2024, 19:06

Фото: iStock/rarrarorro

Глава Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ о введении в регионе чрезвычайного экономического положения на 30 суток из-за неопределенности с поставками российского газа по территории Украины. Об этом говорится на сайте президента непризнанной республики.
Уточняется, что указ будет одобрен Верховным советом на заседании, которое пройдет в среду, 11 декабря. В постановлении Красносельского, в том числе, говорится о введении «запрета на экспорт энергоресурсов».

Отмечается, что в регионе сформируют особые правила закупки природного газа и создания топливных резервов. Также могут быть ограничены права на частную собственность и труд.

Напомним, в конце этого года истекает заключённый в 2019 году пятилетний договор о транзите Газа из РФ в Европу через территорию Украины. Киев не раз заявлял, что не собирается его продлевать.

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Путин пригласил лидеров и воинские расчеты стран ОДКБ на парад 9 мая
09 декабря 2024, 17:57

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров и воинские расчеты стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в следующем году в Москве. Об этом российский лидер сообщил на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.
Глава государства подчеркнул важность работы стран организации над сохранением исторической правды. Путин напомнил, что на прошедшем саммите в Астане было условлено продолжить совместную работу по продвижению «восприятия завоеванной в 1945 году общей победы как общей ценности для всего человечества».

Напомним, ОДКБ — это международная организация по вопросам безопасности, участниками которой на сегодняшний день являются шесть стран: РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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В США раскрыли стоившую власти фатальную ошибку Асада
WP: отказ Асада от предложения США по Ирану стоил ему власти
09 декабря 2024, 16:44

Фото: iStock/rarrarorro

Отказ бывшего сирийского президента Башара Асада от предложения США пресечь снабжение ливанского шиитского движения «Хезболла» через территорию Сирии в обмен на снятие санкций стоил ему власти. Об этом информирует The Washigton Post со ссылкой на источники.
Уточняется, что за несколько недель до атаки оппозиции Асад отклонил несколько новых предложений, которые могли бы помочь укрепить его власть. Согласно информации издания, одно из них отменило бы самые жесткие санкции Вашингтона в обмен на то, что Асад лишит Иран возможности вооружать и поддерживать «Хезболлу».

Примечательно, что значительной ошибкой для сирийского лидера стал отказ от нормализации отношений с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, в ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну.

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Оппозиция в Сирии высказалась о России
Представитель сирийской оппозиции аль-Абда назвал РФ важным мировым игроком
09 декабря 2024, 16:30

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Россия является важным мировым игроком, поэтому для Сирии важны хорошие отношения с ней, заявил RT представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда.
«Сирии необходима вся помощь, какую ей только могут оказать в мире. Больше половины нашего населения — или вынужденные переселенцы, или беженцы», — сказал он.
Анас аль-Абда особо подчеркнул, что российская сторона — это «очень важный игрок в мире».

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце ноября террористы атаковали Алеппо и Идлиб. Тогдашний сирийский президент Башар Асад отмечал, что страна справится с угрозами при помощи союзных сил. Сейчас Асад находится в России, ему предоставили политическое убежище.

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#сирия
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#война
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