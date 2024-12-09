Маск выразил недоумение на слова Зеленского о бессмысленности разговора с Трампом

Илон Маск выразил удивление по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского о роли Дональда Трампа в вопросе вступления Украины в НАТО. Речь идет о комментарии Зеленского, где он заявил, что обсуждение этой темы с Трампом не имеет смысла, поскольку тот пока не занимает пост президента США, а решение зависит от действующей администрации.