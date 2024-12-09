Кадыров заявил, что речь Путина — сигнал всем недоброжелателям

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
В Георгиевском зале Кремля состоялась церемония награждения медалями «Золотая Звезда» в честь Дня героев Отечества, который ежегодно отмечается 9 декабря. Церемония также стала символом силы и единства страны. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, выступление Путина направило четкий сигнал недоброжелателям: Россия не позволит подорвать свою целостность и суверенитет.
На мероприятие были приглашены более 300 человек, включая военных и гражданских, отличившихся особым мужеством. Среди них – Герои Советского Союза, Российской Федерации, кавалеры орденов Славы и Святого Георгия.
Президент России Владимир Путин отметил, что мужество бойцов, участвующих в специальной военной операции, вызывает гордость страны. Он подчеркнул, что миллионы россиян своим трудом способствуют укреплению Родины, объединенные любовью к России и чувством сопричастности к ее судьбе. По его словам, Россия опирается на правду, силу духа и оружие, что делает ее несокрушимой.
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выступление президента в своем Telegram-канале, отметив, что единство народов России – ключ к ее силе.
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Президент России Владимир Путин отметил, что мужество бойцов, участвующих в специальной военной операции, вызывает гордость страны. Он подчеркнул, что миллионы россиян своим трудом способствуют укреплению Родины, объединенные любовью к России и чувством сопричастности к ее судьбе. По его словам, Россия опирается на правду, силу духа и оружие, что делает ее несокрушимой.
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выступление президента в своем Telegram-канале, отметив, что единство народов России – ключ к ее силе.
«Сегодня Россию боятся и уважают во всем мире. Безусловно, это заслуга Владимира Владимировича. Он обозначил четкие приоритеты и дал ясный сигнал всем недоброжелателям, что не позволит подорвать целостность и суверенитет страны», — заключил Кадыров.Ранее сообщалось, что Путин вручил звезды Героев России бойцам СВО, двоим — посмертно.
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Мария Моисеева