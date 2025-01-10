В Якутии осудили ​воспитателя за серьезную травму ребенка-инвалида

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия)
Суд в городе Нерюнгри, Якутия, вынес приговор бывшему воспитателю специализированного детского дома соцобслуживания, признав его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью ребенку-инвалиду по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия).
Следствие установило, что инцидент произошел в момент исполнения воспитателем своих профессиональных обязанностей. Мужчина толкнул ребенка-инвалида, в результате чего тот упал и получил серьезную травму — закрытый оскольчатый перелом шейки плеча со смещением.
Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил воспитателю наказание в виде 1 года и 2 месяцев ограничения свободы. Кроме того, по иску прокурора с осужденного была взыскана компенсация морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.
Пока приговор не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре.
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Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил воспитателю наказание в виде 1 года и 2 месяцев ограничения свободы. Кроме того, по иску прокурора с осужденного была взыскана компенсация морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.
Пока приговор не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре.
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Мария Моисеева