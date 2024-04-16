Суд оставил без изменений приговор Кацу за распространение фейков о ВС РФ

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Московский суд рассмотрел жалобу на предыдущий приговор в отношении блогера Максима Каца* и оставил ее без удовлетворения. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Кац* был осужден за распространение фейков о российской армии. Блогеру было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.
Ранее Кац* неоднократно позволял себе публичные высказывания, дискредитирующие ВС РФ. Также он опубликовал фейковую видеозапись, на которой сообщал об «уничтожении» ВС РФ гражданских объектов на Украине. Свою вину блогер не признал.
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*внесен в реестр иноагентов на территории РФ
Анастасия Хохлова