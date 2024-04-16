Суд оставил без изменений приговор Кацу за распространение фейков о ВС РФ

После трёхмесячного тестирования «Аэрофлот» ввёл новую услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета. Теперь домашние питомцы — небольшие животные и птицы — смогут путешествовать рейсами «Аэрофлота» и «России» на соседнем пассажирском кресле на постоянной основе. В рамках услуги пассажир может перевезти один контейнер с питомцем общим весом не более 15 килограммов. Максимальные габариты контейнера в классах «эконом и «комфорт»: полужесткий — 50х35х32 сантиметров, жесткий — 50х35х30 сантиметров. Для класса «бизнес»: полужесткий — 50х40х40 сантиметров, жесткий — 50х40х30 сантиметров.