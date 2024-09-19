Суд оставил экс-замминистра обороны Тимура Иванова под арестом до 23 декабря

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Басманный районный суд города Москвы снова оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции.
Он останется под арестом до 23 декабря. Ранее обвиняемый и его адвокаты ходатайствовали перед судом о смягчении меры пресечения. Иванов сообщил, что он не собирается скрываться от суда и следствия за пределами России, да и просто не может этого сделать. Он сдал свой загранпаспорт в отдел кадров министерства обороны.
Однако суд отклонил ходатайство и оставил решение о мере пресечения в силе. Как объяснили в инстанции, оставаясь на свободе, экс-замминистра сможет препятствовать расследованию, оказывая давление на свидетелей либо уничтожая или скрывая улики.
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