Суд оставил в силе ограничение срока ознакомления с делом для генерала Попова

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Суд признал законным ограничение срока доступа к документам уголовного дела для бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, информирует ТАСС.
Решением 2-го Западного окружного военного суда апелляцию фигуранта дела отклонили.
Военный суд ограничил генералу срок ознакомления с делом до 3 сентября.
10 сентября стало известно, что уголовное дело в отношении бывшего командующего 58-й армией находится в военной прокуратуре, обвинительное заключение еще не утверждено.
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«Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу Попова – без удостоверения», – сообщается в материале.
Военный суд ограничил генералу срок ознакомления с делом до 3 сентября.
10 сентября стало известно, что уголовное дело в отношении бывшего командующего 58-й армией находится в военной прокуратуре, обвинительное заключение еще не утверждено.
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Александр Климов